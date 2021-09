Il mercato delle auto si spinge sempre di più verso l’elettrico. Quasi ogni casa automobilistica ormai partecipa alla corsa per il modello perfetto. Per questo motivo i prezzi si abbassano sempre di più. Sino questo momento però un’auto elettrica rimaneva proibitiva per buona parte della popolazione. La tecnologia richiesta infatti faceva e fa inevitabilmente lievitare i prezzi. Adesso però è arrivata l’attesissima auto elettrica più economica sul mercato e adatta a tutti. Si tratta di un modello che potrebbe fare veramente la differenza per quanto riguarda una reale diffusione dei motori elettrici. Nonostante qualche compromesso, infatti, quest’auto ha tutte le caratteristiche per soddisfare il grande pubblico. Soprattutto, il risparmio è ora evidente, sia nel breve che nel lungo termine. Infatti, non risparmieremo solo centinaia di euro all’anno evitando il consumo di benzina, anche l’investimento iniziale per l’acquisto dell’auto non è più un salasso per il consumatore.

L’auto elettrica che promette di rivoluzionare il mercato è la Dacia Spring. È arrivata sul mercato italiano solo negli ultimi mesi, ma promette di adattarsi bene anche a questo nuovo pubblico. Si tratta di un piccolo crossover adatto sia alla città che alla campagna. Infatti, è lunga solo 3.73 m, ma con un’altezza da terra ragguardevole di 15 cm. Per quanto riguarda l’aspetto le linee sono tipiche di questo tipo di modelli e quindi accattivanti nella parte frontale. Il retro somiglia molto più a una classica auto di città. Nonostante le dimensioni modeste gli spazi sono organizzati in modo da essere assolutamente confortevoli. In più il bagagliaio è molto più ampio di alcune sue concorrenti.

Quanto consuma la Dacia Spring?

Passando adesso ai consumi, la Dacia Spring ha una batteria da 27,4 kWh posizionata sotto i sedili posteriori. Quindi questa non è certo un’auto adatta a chi adora l’alta velocità. Nonostante questo, si difende egregiamente sia in città che nelle curve delle stradine di campagna. In autostrada invece potremmo sentire la mancanza di qualche cavallo in più. Infatti, per passare da 0 a 100 km/h ci vogliono 19 secondi e la velocità massima è intorno ai 120 km/h. Nonostante questo a velocità sostenute i consumi si attestano intorno ai 16 kwh ogni 100 km.

Ufficialmente la Dacia Spring ha ben 230 km di autonomia. Una volta che abbiamo bisogno di ricaricare l’auto però quanto dobbiamo attendere? Se abbiamo l’optional della presa a corrente continua, ci basta solo 1 ora per arrivare dallo 0% all’80% di ricarica. Se ci colleghiamo alla corrente domestica il tempo di attesa è di 13 ore, mentre diminuisce a 4 se usiamo una colonnina.

I prezzi di listino vanno a partire da 19.900 euro per il modello Comfort, ma che possono scendere a 9.460 euro con gli incentivi. La Comfort Plus invece ha un prezzo di partenza di 21.400 euro, arrivando a 10.960 euro grazie agli incentivi.

