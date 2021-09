Settembre è il mese ideale per racchiudere in un vasetto un po’ di profumo d’estate con uno dei frutti più buoni, prima che arrivi l’inverno. È tempo di conserve e chi adora questo genere di cibo, sicuramente starà preparando delle buonissime melanzane sott’olio.

Ma non tutti sono a conoscenza di alcuni segreti per dire addio agli sprechi in cucina, riutilizzando gli scarti di melanzane con una sorprendente ricetta. Oggi giorno, in cucina non si sprecherà più nulla e molte sono le ricette svuota frigo che possono essere molto utili in cucina, aiutandoci magari a consumare del cibo prossimo alla scadenza.

Così come sono anche di supporto per chi ha un budget ridotto e cerca vari modi per risparmiare portando in tavola sempre qualcosa, ricette come il contorno sfizioso e davvero speciale ideale per un pasto estivo di carne o di pesce.

Addio agli sprechi riutilizzando gli scarti di melanzane in cucina con una sorprendente ricetta

Ingredienti per un saporito risotto con gli scarti di melanzane

riso

mezza cipolla

pizzico di sale

una noce di burro

bucce di melanzane fresche

una spolverata di parmigiano

qualche mestolo di brodo vegetale caldo

un filo d’olio extravergine d’oliva

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo tutti gli scarti di melanzana e tagliarli a pezzetti piccoli, mettendoli da parte. Prendere una padella e sfriggere mezza cipolla tagliata finemente con un filo d’olio extravergine d’oliva. Versare il riso in padella e farlo tostare girandolo dopo qualche minuto con un mestolo da cucina in legno.

Dopo aver tostato il riso aggiungere le bucce di melanzana e aggiungere qualche mestolo di brodo vegetale per insaporire. Ripetere questo procedimento fino a quando il riso non sarà ben cotto, facendo attenzione che non si bruci sul fuoco.

Quando sarà ben cotto aggiungere un pizzico di sale se occorre, una noce di burro e del parmigiano per insaporire ulteriormente. Se si vuole azzardare si può aggiungere del basilico tagliato finemente con un po’ di mozzarella. Quest’ultima dovrà essere mescolata facendo attenzione a non agglomerarla tutta in una zona, ma distribuendola per tutto il risotto.

