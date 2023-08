Brunello Cucinelli compie 70 anni: il borgo umbro dove vive, il suo patrimonio, quanto guadagnano i suoi dipendenti 

Solomeo è in festa per i 70 anni di Brunello Cucinelli il prossimo 3 settembre. Il piccolo borgo medioevale, una frazione del comune di Corciano che conta 436 abitanti, si prepara ad accogliere ospiti illustri. Il riserbo è assoluto ma si fanno i nomi di re Carlo III, Peter Brook e Jeff Bezos.

Secondo la rivista americana Forbes, Cucinelli è uno degli uomini più ricchi d’Italia e al Mondo con un patrimonio che supera i 3 miliardi di dollari e un’azienda in continua crescita. Soltanto nel 2022 i ricavi netti della società di moda hanno toccato i 919,5 milioni di dollari superando del 29,1% quelli dell’anno precedente.

Il borgo di Solomeo

Brunello Cucinelli compie 70 anni e li festeggerà nel borgo di Solomeo che lui definisce luogo di bellezza e di armonia e dove tutti lo chiamano Brunello. È qui che vive l’imprenditore con la sua famiglia. Ed è qui che sorgeva l’azienda che produce i raffinatissimi capi in cashmere venduti nelle più eleganti boutique del Mondo. Cucinelli acquistò l’intero borgo nel 1985 per riportalo all’antico splendore dopo un’accurata opera di restauro. Oggi ospita una scuola di Alto Artigianato contemporaneo.

Ci sono dei tour organizzati per visitare l’azienda e conoscerne la filosofia. Si viene accolti gentilmente da un addetto che guida gli ospiti alla conoscenza del processo di produzione. Si ha inoltre la possibilità di acquistare capi in cashmere nello spaccio aziendale a prezzi scontatissimi.

Brunello Cucinelli compie 70 anni

Brunello Cucinelli è il classico esempio dell’uomo che si è fatto da sé e che dal nulla ha costruito la sua impresa. Proviene da una famiglia contadina di cui rivendica i profondi valori umani che lo guidano nella vita e che non ha mai tradito. L’assenza di solitudine in una grande famiglia patriarcale, il rispetto per le più piccole cose, l’equilibrio tra profitto e dono. La sua è una vita da romanzo con lieto fine in cui i valori trionfano sempre.

Lui stesso la racconta in diverse occasioni pubbliche. Parla della sua adolescenza e delle lezioni di vita apprese al bar a diretto contatto con un’umanità varia e diversa, così come della passione per la filosofia studiata non a scuola ma da autodidatta. L’amore per Kant, per i grandi filosofi dell’antichità, per Sant’Agostino e l’imperatore Adriano. Sarà Federica, la moglie, a introdurlo nel borgo di Solomeo che diventerà la sua casa per sempre.

Quanto guadagnano i suoi dipendenti

Lavorare per Cucinelli è un vero privilegio. L’azienda è costruita a misura d’uomo. È un luogo dove non si timbra il cartellino, ma si arriva sempre in orario e dove non si lavora oltre le 17,30. Dove un operario guadagna il 20% in più rispetto a un impiegato di pari livello perché il lavoro manuale riacquisti dignità. I capi di Cucinelli sono frutto infatti non solo di originalità e creatività ma di sapienza sartoriale e di abile lavoro artigianale. A febbraio l’imprenditore ha annunciato di voler aumentare di un ulteriore 20% lo stipendio dei suoi dipendenti, in particolare sarte e operai.

D’altra parte è sempre stato un personaggio sopra le righe. Ha fatto parlare di sé anche quando ha deciso di dividere gli utili derivati dalla quotazione in Borsa tra i suoi dipendenti. Era il 2012 e i suoi 783 collaboratori ricevettero un regalo di Natale di 6.385 euro a testa. Ci sono diverse posizioni aperte nell’azienda e si può sempre inviare il curriculum. Si richiedono competenza nel proprio lavoro ma anche curiosità e gentilezza.

