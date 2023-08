Seconda casa al mare? Ecco dove costano solo 40.000 euro su una spiaggia meravigliosa a un passo dalle nostre coste

Comprare una seconda casa al mare all’estero può avere dei vantaggi economici maggiori che in Italia. Chi acquista potrebbe trovare conveniente un investimento immobiliare a pochi passi dalle nostre coste dell’Adriatico.

Le coste balcaniche negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione di molti italiani che vogliono comprare una casa al mare. Che si tratti di una residenza per le vacanze o di un investimento da mettere a reddito, queste zone offrono diverse opportunità e vantaggi. Tra queste un luogo in particolare sembra godere di un crescente successo negli ultimi anni, tra gli investitori italiani.

Seconda casa al mare? Ecco perché comprarla in Albania

L’Albania è un Paese in forte sviluppo. Questa estate anche il premier Giorgia Meloni l’ha scelta per passare le sue vacanze, insieme ad altre centinaia di migliaia di famiglie italiane. Ma un numero crescente di italiani non si limita a fare le vacanze in Albania ma investe in seconde case, specie sul mare.

L’Albania è un Paese in via di sviluppo, con una crescita economica costante e una prospettiva di integrazione nell’Unione Europea. Questo significa che il valore delle proprietà immobiliari potrebbe aumentare nel tempo, garantendo una buona plusvalenza in caso di rivendita. Non solo, il turismo in crescita potrebbe rappresentare una interessante opportunità per chi volesse affittare l’immobile. Inoltre l’Albania ha una tassazione vantaggiosa per gli stranieri che comprano casa.

Dove comprare casa in Albania vicino al mare

L’Albania ha una costa lunga circa 450 km, che si affaccia sul mar Adriatico e sul mar Ionio. Ci sono diverse località balneari dove si possono trovare case in vendita a prezzi convenienti. I prezzi delle case sono molto bassi rispetto alla media europea e anche rispetto all’Italia. Si possono trovare appartamenti in buone condizioni anche a meno di 50.000 euro, mentre le ville sul mare possono costare intorno ai 200.000 euro.

Tra le zone più richieste ci sono, Saranda, Durazzo e Valona. Saranda è la città più turistica dell’Albania, situata nel sud del Paese, di fronte all’isola greca di Corfù. Qui si possono trovare monolocali con vista mare a partire da 40.000 euro, come proposto dal sito di offerte immobiliari Holprop.it. Durazzo è la seconda città più grande dell’Albania, situata nel centro della costa adriatica. Qui possiamo trovare spiagge ampie e sabbiose e appartamenti sul lungomare a partire da 40.000 euro.

Quanto costa comprare

Anche a Valona l’offerta è ampia. Vlora, Valona, è la terza città più grande dell’Albania, situata nel sud-ovest del Paese, dove si incontrano il mar Adriatico e il mar Ionio. Ha un centro moderno con edifici eleganti, un porto turistico e una baia con spiagge di sabbia fine e acqua limpida. Qui, sempre sul sito sopra citato, c’è in vendita un appartamento di 65 metri quadri in un complesso residenziale. Il complesso ha la piscina ed è fronte mare e la casa costa 65.000 euro.

Questi sono solamente 3 esempi. Ma anche in Italia è possibile trovare ancora qualche occasione sul mare. In genere il costo di una casa in Albania dipende dal tipo, dalla dimensione e dalla posizione dell’immobile. Comunque, i prezzi sono più bassi che in Italia e in altri Paesi europei. Per comprare una seconda casa al mare in Albania bisogna seguire alcune procedure legali e burocratiche. Tuttavia con l’aiuto di un’agenzia immobiliare specializzata si può fare tutto in modo semplice e sicuro.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)