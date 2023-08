Seconda casa sul lago di Como anche a meno di 60mila euro negli affascinanti borghi amati dagli stranieri

I piccoli borghi che si affacciano sul lago di Como esercitano una forte attrattiva sugli acquirenti internazionali per l’eccezionale bellezza del paesaggio in cui sono immersi. Ecco quali sono le zone più costose e dove i prezzi diventano più accessibili.

Cresce l’interesse degli stranieri per gli immobili situati nei piccoli borghi italiani. Sono tanti coloro che hanno già acquistato un’abitazione e altri che la cercano sui portali di compravendita immobiliare. Secondo i dati riportati dalle principali agenzie immobiliari online, la preferenza degli stranieri si orienta nei confronti dei piccoli borghi, meravigliose realtà italiane diventate fonte di attrazione del turismo italiano e internazionale. Tra le località più amate quelle che si affacciano sul lago di Como, immerse in un paesaggio tra i più affascinanti, tra monti e lago, eleganti abitazioni e scorci panoramici. Il lago di Como ha una bellezza da togliere il fiato.

Dove gli stranieri cercano casa

Menaggio è uno dei piccoli centri al di sotto dei 5.000 abitanti in cui gli stranieri cercano casa. È situato lungo il versante occidentale del lago, sul ramo comasco. A pochi chilometri più a nord c’è San Siro, un altro affascinante centro che attira l’interesse della clientela internazionale. Quanto costano le case in questi gioielli? Il più caro dei due è Menaggio. Qui, secondo le stime del settore immobiliare, i prezzi medi degli immobili residenziali è di 4.152 €/mq con una forbice piuttosto ampia che spazia da 335 €/mq a 5.364 €/mq. Questo significa che un bilocale di 50 mq costa mediamente 207.600 €. Il costo degli affitti è di 12,01 €/mq con un prezzo minimo di 6,38 €/mq e un prezzo massimo di 21,29 €/mq. Per un bilocale di 50 mq occorrono mediamente 600 € mensili.

Seconda casa sul lago di Como

Decisamente più bassi i prezzi a San Siro che dista appena 6 chilometri da Menaggio. Qui i dati del settore immobiliare riportano un prezzo medio di vendita delle case di 2.299 €/mq con una forbice oscillante tra 335 €/mq e 5.364 €/mq. Questo significa che un bilocale di 50 mq costa mediamente quasi la metà rispetto a Maneggio, 114.950 €. Anche per gli affitti i prezzi scendono a 8,27 €/mq. Affittare un bilocale di 50 mq costa mediamente 413 € mensili.

San Siro nasce dalla fusione di due comuni più piccoli, Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico. Attualmente ha 1800 abitanti. Le case del borgo sono costruite in pietra, affiancate le une alle altre, dando vita ad un agglomerato ricco di fascino. A ciò si aggiunge la spettacolare vista sul lago. La frazione più importante di San Siro è Acquaseria nota per la sua ventilazione naturale che rende tollerabile anche la calura estiva più opprimente. Gli amanti del trekking possono raggiungere il Castello di Rezzonico costruito dalla famiglia Della Torre oppure la frazione di Santa Maria Rezzonico dall’affascinante centro storico.

Tipica casa di borgo o villetta vista lago?

Comprare una seconda casa sul lago di Como, a San Siro? L’offerta sui principali siti di compravendita immobiliare è ampia e si può scegliere tra una tipica casa di borgo e una villetta vista lago. Ecco qualche esempio tratto dal portale Trovacasa.it. Un appartamento situato nel borgo storico è in vendita a 55.000 €. È un luminoso bilocale di 50 mq in buono stato. Prezzo al mq: 1.100 €. Diversa l’alternativa rappresentata da un villino di 90 mq situato a un chilometro dal lungolago. È disposto su due livelli e dotato di terrazzo di 25 mq con vista lago. Il prezzo di vendita è di 159.000 € con un costo al mq di 1.766 €.

