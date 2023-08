Che prevedono le stelle da settembre? Soldi e guadagno per 4 segni fortunati secondo l’oroscopo egizio

Curioso di sapere cosa ti riservano questi ultimi mesi dell’anno? L’oroscopo egizio porta fortuna, guadagno e stabilità, ci sarà anche il tuo segno?

L’estate è quasi finita e fra un po’ si rientra al lavoro e alla solita routine. Con l’arrivo dei mesi autunnali è bene scoprire se la fortuna finanziaria è dalla nostra parte. Soprattutto con i continui rincari, aumenti e spese all’orizzonte! Siamo abituati a consultare il solito oroscopo occidentale, ma quello non è l’unico esistente. Oltre all’oroscopo maya e cinese che sono i più conosciuti, esiste anche quello egizio. Gli egizi sono famosi per la loro cultura del lusso e del benessere, basti pensare ai faraoni. Quindi, scopriamo insieme quali sono e cosa puoi aspettarti secondo l’antica saggezza dell’oroscopo egizio.

Che prevedono le stelle da settembre, 4 segni al top

Partiamo con chi è nato sotto il segno di Anubi, cioè il segno della Bilancia. I mesi da settembre a ottobre si prospettano particolarmente favorevoli per le questioni finanziarie. La tua capacità di soppesare le opzioni e prendere decisioni equilibrate si tradurrà in opportunità di guadagno. È il momento perfetto per lanciarti in quel progetto che hai da tempo nel cassetto.

Poi troviamo Hathor, che corrisponde al segno dello Scorpione. La tua straordinaria intuizione ti permetterà di individuare occasioni che sfuggono alla maggior parte delle persone. La determinazione e la dedizione degli Scorpioni egizi porteranno a guadagni significativi in questi mesi. Occhio però a chi promette investimenti facili, affidati sempre al tuo istinto.

Fortuna e guadagno dietro l’angolo per i favoriti dell’anno

Il segno di Osiride, associato al Sagittario, è il segno che chiuderà l’anno in bellezza. La tua connessione speciale con l’energia dell’abbondanza porterà a grossi profitti. Non è una sorpresa visto che anche per l’oroscopo karmico questi ultimi mesi dell’anno saranno parecchio proficui. Il Sagittario sarà in grado di sfruttare le opportunità che si presentano e di trarre vantaggio da situazioni inaspettate. L’ottimismo e la determinazione dei Sagittari egizi saranno i loro migliori alleati nella ricerca di guadagni.

Finiamo con il segno di Thot che corrisponde al Capricorno. I Capricorno egizi avranno la possibilità di dimostrare la loro abilità di pianificazione e strategia finanziaria. Con la giusta dose di disciplina e impegno potrebbero vedersi ricompensati con risultati finanziari sorprendenti. Se vuoi un aumento non avere paura di chiederlo, è la giusta ricompensa per il tuo duro lavoro.

In conclusione, ecco che prevedono le stelle da settembre per questi fortunati segni. Che tu sia Bilancia, Scorpione, Sagittario o Capricorno, l’energia celeste sembra pronta a sostenerti verso il successo.