Sono tanti gli italiani che pensano alla salute del proprio fisico, ma spesso trascurano i piedi. Mentre in tantissime culture orientali sono protagonisti della vita quotidiana, noi occidentali troppe volte non ce ne occupiamo. D’inverno li teniamo chiusi nelle scarpe e nei calzini anche per quasi tutta la giornata. D’estate, finalmente cerchiamo di farli respirare e in questo sono più fortunate le donne, che anche al lavoro possono calzare sandali e scarpe aperti.

Secondo le ultime statistiche 1 italiano su 2 dichiara di avere dolori vari e problemi ai piedi. Con addirittura 15 milioni di connazionali che lamenterebbero correlazioni tra i piedi e i dolori alla schiena. Proprio di alcuni sintomi che potremmo avere tutti noi, ci occuperemo in questo articolo, riportando il consiglio di alcuni medici. Perché può capitare di essere in deficit di alcune sostanze che potrebbero rischiare di minare la nostra salute.

Miliardi di neuroni che trasmettono gli stimoli

Bruciore ai piedi ma anche intorpidimento e gonfiore potrebbero quindi anche dipendere dalla carenza di questo minerale importantissimo per la loro funzionalità. Accennavamo sopra come molte culture orientali facciano assoluta attenzione alla funzione fondamentale dei piedi. Qui, infatti ci sarebbero, come in tutto il corpo umano, miliardi di neuroni. Col compito di trasmettere segnali e stimoli a tutto il nostro organismo. Ma, per fare questo, avrebbero bisogno di benzina, come le macchine per muoversi. Questa benzina sarebbe ovviamente composta dall’alimentazione. Vitamine, proteine, grassi e carboidrati, se presi con le giuste dosi, contribuirebbero tutti quanti a questa azione. Ma, come ricordano i medici, soprattutto dopo una certa età, dovremmo aumentare la dose di minerali. Nello specifico, per quanto riguarda la salute dei nostri piedi, di calcio e rame.

Bruciore ai piedi ma anche intorpidimento e gonfiore potrebbero dipendere dal caldo ma anche dalla mancanza di questi 2 minerali fondamentali

Spesso il medico ci sostiene fisicamente con l’integrazione di potassio e magnesio, ma anche calcio. Però, come ricorda questo studio, non dovremmo dimenticarci neppure del rame. Minerale fondamentale non solo per la salute del cuore, ma anche dei capelli e dei tessuti connettivi. Sarebbe uno dei migliori antiossidanti naturali in grado di combattere una vera e propria crociata contro l’invecchiamento e i radicali liberi. Ecco, perché, trattandosi di alimento fondamentale per i tessuti, lo sarebbe anche per i piedi e per la prevenzione dei loro dolori. Rame che possiamo naturalmente trovare nella frutta secca, nei cereali integrali, nei legumi e nei molluschi.

