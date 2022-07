Che ci si creda o meno sapere che il proprio segno sarà baciato dalla fortuna genera una sensazione piuttosto piacevole. Mentre per chi si affida agli oroscopi sarà una molla per affrontare tante situazioni in ambito professionale e in amore. L’estate diventa rovente per alcuni segni zodiacali che potranno cominciare a gioire del favore dei pianeti e affrontare il mese di luglio in maniera straordinaria. Luglio sarà un fervore di pianeti e di stelle che ci farà tenere il capo alzato ad ammirare il loro splendore. In particolare, oltre alla Super Luna del 13 luglio, la Terra raggiungerà la distanza massima dal sole rendendo più luminose e romantiche le serate estive.

Verso il 20 luglio potranno ammirarsi ancor di più i pianeti, in particolare Marte, Giove e Venere che porteranno tanta fortuna a molti segni dello zodiaco. Infatti se dopo il 13 luglio per il Capricorno arriveranno emozioni forti, dopo il 18 luglio un vento di fortuna travolgerà un altro segno zodiacale. Grazie al transito di Venere, questo segno zodiacale dopo un inizio anno molto difficile potrà cominciare a esultare soprattutto in ambito professionale.

Dopo il 18 luglio un vento di fortuna porterà una valanga di soldi a questo segno zodiacale protetto dal transito di Venere

Proprio grazie al transito di Venere nella sua costellazione, l’estate cominciata in maniera tranquilla travolgerà di passione e soldi il segno zodiacale del Toro. Dopo un inizio d’anno un po’ negativo è il momento di prendersi qualche rivincita e di godere finalmente del vento benevolo che si respira nell’aria. Venere nel segno del Toro infatti porta guadagni e tante soddisfazioni in ambito professionale.

L’ottimismo e la positività che avvolgeranno il Toro, lo porteranno a realizzare cose incredibili. La tenacia e i sacrifici compiuti dal Toro durante tutto l’anno lavorativo saranno ripagati con importanti promozioni per chi svolge un lavoro dipendente. Mentre per i liberi professionisti arriveranno guadagni e collaborazioni importanti. Arriverà tanta fortuna anche in campo amoroso. L’estate 2022 porterà finalmente l’anima gemella a chi è ancora single, mentre chi è in coppia, dopo un momento alquanto difficile, ritroverà armonia e passione. Pertanto per i nati sotto il segno del Toro non resta che godersi un’estate all’insegna dell’amore e di tanti successi.

