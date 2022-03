Tra qualche giorno, con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, ricomincerà la corsa agli integratori. Che siano multivitaminici, integratori di sali minerali o di sostanze energizzanti, la scelta è decisamente ampia. Come ricordiamo sempre, non dobbiamo agire in autonomia. Anche quello che potrebbe sembrarci un semplicissimo e genuino multivitaminico, potrebbe avere qualche controindicazione. Soprattutto se stiamo assumendo dei medicinali o siamo soggetti particolarmente sensibili. Ecco allora che il consulto del medico o del farmacista di fiducia è un passaggio fondamentale prima di acquistare qualsiasi prodotto. Come vedremo nell’articolo odierno, analizzando una vitamina tra le meno conosciute, ma i cui eccessi o carenze potrebbero farci male.

È bene conoscere l’importanza di questa vitamina

Il nostro organismo non avrebbe bisogno sempre solo delle solite e più famose vitamine. Ma ce ne sono altre come la E, comunque basilari per le nostre attività quotidiane. Tante volte non ci curiamo nemmeno della loro esistenza, perché i quantitativi giornalieri sono bassi e spesso assunti sufficientemente con gli alimenti che portiamo a tavola. La vitamina E, chiamata anche tocoferolo si accumula nel fegato e il nostro organismo la consuma in maniera parsimoniosa. Come il riscaldamento che si accende col freddo, così il tocoferolo interviene sull’organismo. Il suo seppur minimo dosaggio quotidiano sarebbe fondamentale per la nostra salute.

Attenzione a questa vitamina di cui non si parla mai e il cui eccesso porterebbe a innalzare la pressione arteriosa ma la sua mancanza ci esporrebbe all’invecchiamento precoce

Come ricordato dagli studiosi, la vitamina E avrebbe principalmente il compito di:

aiutare la riproduzione delle cellule;

concorrere nella prevenzione dei tumori;

combattere i radicali liberi, fornendoci degli antiossidanti abili nella lotta all’invecchiamento fisico e mentale.

Attenzione che assumerne troppa, secondo la medicina, potrebbe anche esporci all’innalzamento eccessivo della pressione sanguigna. Col conseguente rischio di malattie cardiache ed eventi correlati. Occhio quindi a non prendere iniziative di integratori senza saperne tutte le caratteristiche.

In quali alimenti la troviamo

Attenzione a questa vitamina di cui non si parla mai, ma che possiamo trovare in molti alimenti quotidiani:

frutta secca, soprattutto mandorle e noci;

olio e olive;

frutti di bosco;

cereali integrali;

uova.

Approfondimento

Approfittare di questi frutti con cui potremmo andare finalmente di corpo ma senza utilizzare lassativi e medicinali