Brodetto di pesce della Vigilia, una ricetta da fare a tempo di record e sorprendentemente facile

Se la cena della vigilia di Natale deve essere di magro, che magro sia, ma con il brodetto. È un piatto tipico delle regioni adriatiche che nasce dalla tradizione povera ma è semplicemente divino. I pescatori lo preparavano in barca con il pesce di piccola pezzatura che non veniva venduto. Il risultato è una zuppa varia e profumata, una vera prelibatezza servita nei migliori ristoranti. La sorpresa è che si tratta di una ricetta facilissima e molto veloce. Se vogliamo stupire tutti, facciamolo con il brodetto!

Cosa c’è di meglio nei mesi freddi di una zuppa di pesce fumante e deliziosa? Nella tradizione abruzzese il brodetto è la preparazione principe della tavola della Vigilia. Potrebbe anche essere un piatto unico perché accompagnato da fette di pane tostato o da crostini da bagnare nel sughetto che è sempre abbondante. Basta aggiungere un antipastino e avremo una cena da leccarci i baffi.

Alcuni piccoli segreti per un brodetto perfetto

La condizione essenziale per avere un brodetto di pesce della Vigilia veramente squisito, è che la materia prima sia freschissima. Di solito non è un problema perché si usano pesci dei nostri mari di piccola taglia e facilmente reperibili. Inoltre la varietà deve essere rispettata. Secondo la tradizione nel brodetto ci devono essere almeno 7 diversi tipi di pesce. Possiamo però variare la composizione e inserire una quantità maggiore del pesce che preferiamo e solo qualche pezzo degli altri tipi, giusto per dare sapore. Un’altra condizione è quella di non mescolare mai il pesce durante la cottura per evitare che si rompa. Per questo useremo un tegame largo.

Ingredienti

Per un buon brodetto occorrono: calamari, pescatrice, scorfano rosso, razza, pesce San Pietro, palombo, merluzzo, capone gallinella, ragnolo, scampi, vongole, cozze. Per le quantità possiamo considerare indicativamente circa mezzo chilo di pesce a persona. Poi avremo bisogno di pochi altri ingredienti: aglio rosso, cipolla bianca, prezzemolo, vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale.

Brodetto di pesce della Vigilia, una preparazione facile e veloce

Per cominciare laviamo le vongole in acqua corrente fino a quando non rilasceranno più sabbia. Poi a fuoco vivace facciamole aprire completamente. Basteranno pochi minuti. Usiamo lo stesso procedimento per le cozze e mettiamo da parte. Ora prendiamo un tegame largo possibilmente di terracotta. È un materiale che permette di preservare i sapori e di cuocere in maniera omogenea. Versiamo un po’ di olio e facciamo soffriggere dolcemente uno spicchio di aglio e una piccola cipolla affettata. Quando la cipolla sarà appassita aggiungiamo i calamari a pezzi, aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere a tegame coperto.

Appena i calamari saranno morbidi ma non perfettamente cotti, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciamo sfumare per qualche minuto. Intanto avremo salato tutti gli altri pesci. Ora li uniremo ai calamari in base alla loro consistenza. Prima scorfano, palombo, pescatrice, testone e ragnolo, poi tutti gli altri. Dopo aver aggiunto i primi li copriremo con il liquido di cottura delle vongole. Prima però lo filtreremo con un colino in cui avremo inserito una pezzolina per trattenere eventuali granelli di sabbia. Dopo circa dieci minuti potremo inserire gli altri pesci che faremo cuocere per altri dieci minuti circa. Uniremo alla fine una manciata di prezzemolo tritato. Serviamo con pane tostato.