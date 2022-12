Perdere peso alla giapponese, il metodo facile e indolore che accelera il metabolismo

Metabolismo lento? È l’accusato numero uno nei casi di sovrappeso. Ci sono diversi modi di riattivarlo, ma forse vale la pena conoscere un segreto della tradizione giapponese che potrebbe darci una mano. Scopriamo quale.

Il metabolismo è spesso nell’occhio del ciclone. È veramente colpa sua se non riusciamo a dimagrire? Qualche volta è così, anche se non sempre. Il metabolismo è l’insieme dei processi che trasformano il cibo in energia, per le funzioni e le attività del nostro organismo. Se diventa lento, non brucia grasso e calorie ma le immagazzina. Allora l’ago della bilancia si inceppa e non scende neppure se si fanno diete molto drastiche. Insomma, l’organismo impara a risparmiare e si fa bastare poche calorie per sopravvivere. A questo punto dimagrire richiede uno sforzo sovrumano.

Perché succede questo?

Mangiare poco ma ingrassare ugualmente. Capire perché questo succede è già un buon punto di partenza. Il metabolismo può rallentare per diversi motivi, alcuni legati al tasso metabolico individuale. Alcune persone infatti ingrassano più di altre pur mangiando pochissimo. Ma spesso sono gli errori fatti durante le diete a indurre un blocco metabolico. I regimi dimagranti troppo restrittivi sono molto efficaci all’inizio e ci fanno perdere peso rapidamente, ma inducono l’organismo a consumare meno energia. Anche l’esercizio fisico eccessivo innesca lo stesso meccanismo, soprattutto se è abbinato a una dieta severa. Il metabolismo viene sottoposto a un notevole stress e finisce per deteriorarsi.

I segnali da cogliere

Ci sono dei segnali precisi che il nostro corpo ci invia per dirci che c’è qualcosa che non va. Il metabolismo lento non rende difficile solo la perdita di peso. Spesso ci fa sentire stanchi e deconcentrati soprattutto dopo i pasti, quando si avverte un senso di sonnolenza e di torpore. Inoltre ci porta a preferire alcuni cibi piuttosto che altri spingendoci a mangiare soprattutto carboidrati.

Riattivare il metabolismo è un’operazione difficile ma non impossibile. Si può intervenire sull’alimentazione e sullo stile di vita per dimagrire e sentirsi più attivi.

Perdere peso alla giapponese , ecco come

Nella tradizione giapponese esiste un modo singolare ma semplice ed efficace, a detta di chi lo pratica, di mantenere attivo il metabolismo. Non richiede particolare impegno ma solo di seguire una regola: mantenere il corpo caldo. Sarebbe questo il segreto di bellezza delle donne orientali che non ingeriscono mai cibi freddi e meno che mai ghiacciati, neppure in estate. Insomma, non fanno mai raffreddare il corpo né all’interno né all’esterno. Sostengono infatti che quando la temperatura del corpo si abbassa, il metabolismo rallenta impedendo il dimagrimento.

Probabilmente un sistema metabolico ben funzionante dipende anche dallo stile di vita e dalle abitudini alimentari dei giapponesi che prediligono alcuni cibi definiti bruciagrassi. Seguono infatti una dieta pescetariana che prevede il consumo di pesce più volte alla settimana. Questo alimento è ricco di omega 3, gli acidi grassi polinsaturi che regolano il senso di sazietà e stimolano il metabolismo. Inoltre nella tradizione orientale è buona abitudine bere tè verde, una bevanda che contiene l’EGCG, un antiossidante che è noto come sostanza bruciagrassi. Il tè matcha è la varietà preferita in Giappone ed è anche quella più ricca di EGCG. Per perdere peso alla giapponese potremmo allora gustare una buona tazza di tè matcha. Da bere caldo, naturalmente.