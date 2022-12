Proprio un errore madornale buttare gli aghi di pino, ecco 7 fantastiche e utili idee per riciclarli

L’immancabile albero di Natale è tanto bello ma ha però un difetto: perde gli aghi. Scopriamo insieme quante belle cose possiamo fare con gli aghi caduti.

Mancano pochissimi giorni a Natale, la festa più importante dell’anno. Quasi tutte le case, saranno ormai addobbate a festa. Tra stelle dorate e teneri angioletti, immancabile è l’albero di Natale che troneggia in soggiorno. Se il momento dell’addobbo è particolarmente divertente, anche perché spesso coinvolge tutta la famiglia, bisogna però ricordare che l’abete è una pianta e, come tale, bisogna prestargli le giuste cure e attenzioni.

Un problema assai comune che ci si ritrova ad affrontare fino all’Epifania, è la perdita degli aghi di pino. Quasi ogni mattina, è facile trovarne un po’ sparsi sotto l’albero, tra i primi pacchi regalo che cominciano ad accumularsi. In genere, armati di scopa e paletta, li si raccoglie e li si butta via. Ma questo è sbagliatissimo, e a breve, spiegheremo il perché.

È proprio un errore madornale buttare gli aghi di pino: scopriamo insieme come poterli riutilizzare

Anzitutto, per restare in tema natalizio, potremmo sfruttarli per fare tante belle decorazioni. Riempiamo un vasetto o un barattolo di vetro con gli aghi di pino, aggiungiamo qualche altro elemento stagionale, come foglie di agrifoglio, una stecca di cannella o una pigna, ed infine, al centro, una candela rossa o bianca, ecco pronto un bellissimo centro tavola per il cenone e il pranzo! Avendo invece a disposizione degli interi rametti di pino, potremmo creare dei segnaposto personalizzati o, aiutandoci con uno spago, dei ferma tovaglioli.

Gli aghi di pino sono utilissimi per piante, fiori e giardino

Passiamo ora a qualcosa di più pratico.

Gli aghi di pino sono molto indicati per rendere il terreno di coltura più acido. Inoltre, sono ottimi per creare la pacciamatura. Basterà semplicemente cospargerli sul suolo attorno alle piante, insieme ad altri materiali (come foglie e rami) che non permettono il filtraggio della luce. La pacciamatura è fondamentale in inverno perché protegge le piante dal freddo e dalle gelate. Ed ancora, rende vita difficile alle erbe infestanti che, con questa spessa copertura, non riescono a crescere come vorrebbero.

2 lavoretti divertenti da proporre ai nostri bambini

Come sempre, quando si tratta di arte del riciclo, spesso e volentieri possiamo coinvolgere i piccini di casa. Quando avremo raccolto una bella quantità di aghi di pino, inseriamoli nelle bottigliette di plastica da 0,5 litri.

Chiudiamo il tappo e scuotiamo, ecco delle maracas con cui accompagnare musica e canzoni!

Infine, è sempre divertente disegnare un riccio ritagliando la sua sagoma su un cartoncino. Dopo aver disegnato il simpatico musetto, incolliamo tutti gli aghi di pino sul corpo tondo per emulare in maniera molto veritiera i suoi caratteristici aculei.

Le possibilità di riciclo sono davvero numerose e molto varie. Ecco perché è proprio un errore madornale buttare gli aghi di pino.