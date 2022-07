Molti di noi tengono proprio al proprio aspetto fisico. Su questo punto non c’è assolutamente nulla di male. Infatti, prendersi cura della propria estetica è certamente un punto importante della vita di molti di noi. Questo diventa ancor più fondamentale per diverse persone durante la stagione estiva.

Con il cambio armadio e i vestiti sempre più corti e striminziti, sono diversi coloro che vogliono rimettersi in forma al meglio. Per fare ciò, ovviamente, bisognerebbe stare attenti a ciò che mangiamo. In questo caso, dovremmo assolutamente seguire i consigli di un esperto, così da essere certi di star seguendo la strada giusta. L’alimentazione, però, non è l’unico aspetto che conta se vogliamo raggiungere una forma fisica di un certo tipo.

Ecco gli esercizi che potremmo fare a casa per migliorare il nostro fisico e raggiungere gli obiettivi che desideriamo

Altro aspetto fondamentale di quando si vuole tornare in forma è, senza alcuna ombra di dubbio, l’allenamento. Fare esercizio, infatti, può rinvigorire il nostro corpo, snellendolo e tonificandolo. Ma molti credono che, per fare un allenamento di un certo tipo, sia necessario andare in palestra. In realtà, però, le cose non stanno assolutamente così. Infatti, ci sono diversi esercizi che si possono tranquillamente fare a casa e che potrebbero aiutarci a tonificare il corpo.

Per esempio, se vogliamo rendere i glutei più sodi, potremmo puntare su alcune attività davvero semplici da eseguire. Mentre, se dovessimo voler tonificare le braccia, ci sono 3 esercizi nello specifico che potrebbero fare la differenza.

Braccia snelle e toniche grazie a questi 3 esercizi da fare in 10 minuti direttamente a casa nostra

Il primo esercizio è davvero molto semplice e andrà eseguito mentre siamo in piedi. Mettiamo le braccia ad angolo e uniamo le mani, come fossimo in preghiera. Ora, alziamo lentamente le braccia verso l’alto, mentre spingiamo le mani una contro l’altra. Ripetiamo l’esercizio per almeno 6 volte con pause di qualche secondo tra una ripetizione e l’altra.

Il secondo esercizio è anch’esso molto facile. Mettiamo le braccia all’altezza delle spalle, stendendole di lato. Ora iniziamo a farle rotare, continuando il movimento per 30 secondi. Ripetiamo anche questa volta per 6 volte.

Infine, concludiamo con un’altra attività molto semplice. Mettiamo nuovamente le braccia all’altezza delle spalle, questa volta, però, mettendole davanti, dunque nella direzione del viso. Facciamole molleggiare su e giù per 30 secondi, mantenendole ben ferme. Anche questa volta, optiamo per 6 ripetizioni.

Dunque, potremmo avere braccia snelle e toniche grazie a questi 3 semplici esercizi. Ovviamente, prima di metterli in pratica, confrontiamoci con un esperto, così da capire se queste possono essere le giuste attività per noi.

