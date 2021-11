Alcune persone, quando si guardano allo specchio, a volte notano delle particolarità che non riescono proprio ad apprezzare. E tra queste c’è, il più delle volte, la presenza della pancia. Infatti, avere un addome piatto e definito è sicuramente una caratteristica che piace a tantissimi. Ma si tratta anche di un obiettivo piuttosto difficile da raggiungere. Quello che possiamo fare, intanto, è curare la nostra alimentazione. E per fare ciò, dovremo parlare con un nutrizionista o con un medico esperto che possa darci i giusti consigli. Assieme all’alimentazione, poi, dovremo curare anche la nostra attività fisica, con esercizi che possano aiutarci nel nostro scopo.

Dopo i 50 anni è questo l’esercizio facilissimo da fare che renderà gli addominali scolpiti e la pancia piatta

Scegliere gli esercizi giusti per una pancia piatta non è esattamente un gioco da ragazzi, soprattutto quando non si hanno più le energie tipiche dei 20 anni. Ma a questo c’è un rimedio. Ci sono, infatti, delle attività che si possono svolgere tranquillamente da casa propria e che possono aiutarci ad ottenere l’addome che desideriamo. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, abbiamo consigliato un esercizio facilissimo da capire e semplice da eseguire per rendere gli addominali più forti e scolpiti. E oggi vogliamo continuare la lista con il Navasana. Infatti, dopo i 50 anni è questo l’esercizio facilissimo da fare che renderà gli addominali scolpiti e la pancia piatta

Il Navasana ci aiuterà a rendere i nostri addominali più forti e scolpiti

L’esercizio di cui stiamo parlando oggi è il Navasana. Non facciamoci intimidire dal suo nome così complicato. Infatti, questo esercizio viene più comunemente chiamato barca ed è davvero facile da eseguire. Si tratta di una posizione che viene dallo yoga e che ci aiuterà a mantenerci in forma. Ci basterà procurarci un tappetino su cui stenderci e il gioco sarà fatto. Sediamoci e ricordiamo di mantenere i glutei ben saldi. Ora, alziamo le gambe e manteniamole unite e distese. Al contempo, dovremo mantenere le braccia a terra, resistendo solo con gli addominali per poterli definire al massimo. Manteniamo la posizione fino a quando resistiamo, cercando di aumentare il tempo ogni volta che eseguiamo questo esercizio.

Prendiamo una pausa di qualche secondo tra un esercizio e l’altro e ripetiamo per almeno 3 volte al giorno. In questo modo, infatti, andremo a stimolare gli addominali che in poco tempo, assieme ad altri esercizi e a un’alimentazione sana consigliata da un medico, potranno portarci il risultato che tanto desideriamo.

