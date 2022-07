In estate, chi va al mare va alla ricerca della spiaggia suggestiva. Quella da immortalare nelle foto da mandare agli amici o da far vedere nelle storie di Facebook. E pazienza se in tanti hanno preso la moda di fotografarsi i piedi sdraiati sul lettino, per comunicare alla folla che sono in vacanza. Insomma, va bene che esiste il caro ombrelloni e che quest’anno prendere il sole ci costerà di più, però non sempre si rinuncia alla bellezza. Anche se, poi, esistono dei modi per risparmiare soldi anche prenotandoci lettini e ombrelloni.

Si mangiano piatti della tradizione e si visitano luoghi suggestivi in questa bellissima Regione

Sicuramente, la Sardegna è una delle mete più ambite e non solo dagli italiani. In tanti, d’estate, prendono l’aereo o la nave per trasferirsi in quest’isola che ha un mare unico al Mondo. Non sono da meno le sue spiagge sabbiose ricche di bellezza, grazie ai suoi circa 2mila chilometri di costa. Da Nord a Sud, da Est a Ovest, sono tanti i luoghi di villeggiatura dove andare. Alcuni considerati luoghi per i VIP, altri più adatti alle tasche di ognuno. E non si torna dalla Sardegna senza visitare questa spiaggia oceanica, che ha un nome curioso.

Ricordandoci che anche l’entroterra regala scorci incredibili, che si possono visitare in macchina. Come i famosi nuraghi, elementi caratteristici di questa Regione. Così come la sua cucina ricca di tradizione. Culurgiones, Suppa cuata, Burrida, Pani frattau, Panadas, Pardulas, sono solo alcuni esempi di bontà che possiamo assaggiare da queste parti. Come il famoso porceddu, che è un simbolo di queste parti.

Non si torna dalla Sardegna senza visitare questa spiaggia oceanica dal mare caraibico verde smeraldo

Ovviamente, si va per la natura e per il cibo, ma, soprattutto, per il suo mare. E per le sue spiagge e, tra queste, quella de La Pelosa è unica nel suo genere. Fa parte del Comune di Stintino, è considerata una delle più belle d’Europa ed è collocata nell’estrema punta nordoccidentale della Sardegna. Ha una sabbia quasi impalpabile talmente è vellutata e, soprattutto, il mare che la bacia ha colori caraibici. Tonalità che variano e si muovono dal blu cobalto al verde smeraldo. Un sogno, insomma, e senza andare fino ai Caraibi. Attenzione che ora è a pagamento e a numero chiuso. Costa 3,50 euro a persona e si può prenotare direttamente sul sito, tenendo conto che i bimbi entrano gratis. Così come a pagamento sono i parcheggi vicini dove lasciare l’auto.

