Il sogno di molte donne è avere dei glutei sodi e tonici. Ma questo obiettivo non è così facile da raggiungere. Infatti, non tutte nascono con questa fortuna. E molte si devono impegnare per ottenere i risultati che desiderano. Ovviamente, l’allenamento fisico e l’alimentazione possono aiutarci. E oggi vogliamo consigliare alcuni esercizi che potrebbero darci una grande mano.

Questi esercizi da fare per soli 3 minuti al giorno renderanno i nostri glutei tonici e sodi

Iniziamo dall’heel kick. Questo esercizio rassoderà i nostri glutei. Per prima cosa, mettiamoci nella posizione del cane, con le mani poggiate per terra e i palmi ben aperti. Prendiamo una piccola palla per metterla dietro il ginocchio. E ora alziamo la gamba in modo tale che la coscia sia parallela al pavimento. Ricordiamoci, inoltre, che le dita dei piedi dovranno guardare verso il basso, mettendo il piede nella cosiddetta posizione “a martello”. Riportiamo poi la gamba nella posizione originaria.

L’hip trust, obiettivo glutei tonici

L’hip trust è sicuramente uno degli esercizi più conosciuti per i glutei. Mettiamoci stese con la pancia rivolta verso l’alto e pieghiamo le ginocchia. Ora, mantenendo le gambe leggermente divaricate, portiamo su i glutei contraendoli. Dopo due o tre secondi, riportiamo il gluteo sul pavimento e ripetiamo l’esercizio.

Infine troviamo il pointed butt

Ultimo esercizio che troviamo per rassodare i glutei è il pointed butt. In questo caso, dovremo metterci nella stessa posizione che abbiamo usato per l’heel kick. La differenza, però, sarà nel movimento della gamba. Infatti, alziamo una delle due gambe formando un angolo di 90 gradi e mettiamo le punte dei piedi verso l’alto. Ora, alziamo la gamba fino a sentire il muscolo del gluteo contrarsi. Abbassiamola di poco e facciamola risalire, senza mai permetterle di toccare terra. Successivamente, facciamo la stessa cosa con la gamba che prima era a riposo.

Delle piccole accortezze

Ovviamente, se abbiamo problemi alla schiena o alle articolazioni, consultiamo preventivamente un medico o un personal trainer. Questo tipo di esercizi è consigliato per coloro che si allenano solitamente e che non hanno mai avuto problemi di questo tipo. Perciò, se non abbiamo un certificato medico che accerti il nostro stato di salute, andiamo a fare una visita. In questo modo, potremo proteggere il nostro corpo e il nostro benessere. Inoltre, ricordiamoci che i risultati di un allenamento cambiano di persona in persona. Quindi, provando questi esercizi, potremo capire anche se sono quelli adatti al nostro fisico o se dovremo cercarne degli altri.

