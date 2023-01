Come sentirsi belle e affascinanti a 50 e 60 anni, ecco i capi must have per vestirsi bene

Dimostrare meno anni di quelli che abbiamo? Con qualche stratagemma è possibile e non servono bisturi o punturine. Vediamo come l’abbigliamento può farci ringiovanire di almeno 10 anni.

Dopo i 40 anni non è facile trovare il proprio stile, soprattutto se ogni giorno lavoriamo con il pubblico. Stando a contatto con colleghi più giovani il rischio è di sembrare ancora più grandi della nostra età. Già con il passare del tempo è difficile restare in forma, figuriamoci quando sopraggiunge la menopausa. Ma usando qualche piccolo trucco possiamo esaltare le forme e sembrare più giovani e snelle. Con i capi giusti e con qualche accorgimento possiamo mimetizzarci facilmente.

Più belle e snelle con questi consigli per non sbagliare

Prima di tutto mettiamo il risalto il punto vita con un bel pantalone a vita alta o una cintura preziosa. Se indossiamo la gonna non mettiamo maglie e camicie all’esterno, ma sempre infilate dentro. Il tocco di stile? Infilarle solo nella parte anteriore, lasciandole morbide sul retro per evitare che fascino troppo.

Attenzione all’intimo, se troppo stretto può creare quei fastidiosi rotolini che tanto odiamo. Meglio che non strizzi troppo, quindi ok alla taglia giusta o intimo contenitivo. Per quanto riguarda gambe e pancia, optiamo per i collant a compressione graduata che contengono e aiutano la circolazione. Snelliscono le cosce e non scendono continuamente come le classiche calze velate. Se vogliamo indossare collant di pochi denari che tendono a scivolare allora meglio utilizzare qualche trucchetto per tenerli ben fermi.

Come sentirsi belle e affascinanti a 50 e 60 anni anche con temperature polari

Ma quali sono i capi che non possono assolutamente mancare nel nostro armadio dopo i 50 anni? Il primo è sicuramente la camicia, svolazzante e leggera, in seta o finta seta. Il tessuto scivolato ci permette di essere eleganti ma anche di coprire quella pancetta che odiamo tanto. Scegliamola con le ruches in punti strategici come il décolleté o tra fianchi e addome. Ora che fa freddo la camicia da sola potrebbe non bastare, quindi indossiamoci un capospalla. Blazer e giacche sono troppo formali per la vita di tutti i giorni? Allora utilizziamo il cardigan, comodo, pratico e super stiloso nei toni più neutri.

Sì ai jeans, ma evitiamo i modelli skinny o troppo larghi che stanno bene a poche. Il modello ideale è il jeans a taglio dritto con la gamba leggermente larga. Indossiamolo con degli stivaletti o delle comode sneakers, ma che non sembrino scarpe ergonomiche. Per finire,il capospalla è fondamentale per sembrare più giovani e lo sappiamo bene. Evitiamo giubbini troppo larghi e informi e preferiamo modelli raffinati e avvitati. Per i vestiti non serve seguire le ultime tendenze, ma per il capospalla è importantissimo se vogliamo sembrare più giovani. Un cappotto datato e dal taglio meno recente si vede lontano un miglio.

Ecco allora come sentirsi belle e affascinanti a 50 e 60 anni senza rivoluzionare troppo il nostro stile. Qualche accorgimento, una buona skincare e siamo pronte a ricevere i complimenti di tutti.