Non c’è solo il Festival: ecco perché visitare Sanremo e dintorni nei prossimi weekend

Sono poco distanti da Milano i borghi più belli per il weekend di San Valentino o le vacanze di Carnevale.

Non c’è niente di meglio per cominciare la settimana lavorativa con lo spirito giusto che pensare alla prossima gita fuori porta. L’avvicinarsi di San Valentino, peraltro, è un’ottima scusa per prenotare un fine settimana da qualche parte, in Italia come all’estero. Certo, bisogna sempre pur avere un occhio di riguardo nei confronti del portafoglio e quindi forse meglio non allontanarsi troppo.

A tal proposito, soprattutto chi abita a Milano e dintorni, potrebbe approfittarne per una piccola fuga al mare, magari a Sanremo. È la città della musica italiana per antonomasia, ma in realtà non c’è solo il Festival: questi i motivi per cui visitare Sanremo, il che potrebbe rivelarsi una mossa intelligente.

A spasso tra i borghi più belli della Liguria

Il fascino del teatro Ariston e del casinò cittadino sono indiscutibili, così come sarebbe un peccato non passeggiare lungo il lungomare sanremese. Ma, qualora ci spingessimo verso la città del Festival, sarebbe un vero peccato non approfittarne per visitare anche i borghi adiacenti. Anche se siamo in pieno inverno, infatti, un fine settimana al mare è l’ideale per fare il pieno di vitamina e di energie. Il clima più mite e l’aria di mare, oltre al buon cibo, sono gli ingredienti perfetti per affrontare la settimana di lavoro che ci aspetta.

Non c’è nemmeno bisogno di fare dei grandi spostamenti: sono pochissimi i chilometri che da Sanremo portano ad Apricale. Si tratta di un borgo di origini medievali che si erge su una graziosa collina e vanta pertanto una straordinaria vista panoramica sulle Alpi Marittime. Un posticino tranquillo, perfetto per chi vuole allontanarsi dalla frenesia della routine e passeggiare con serenità tra viuzze e piazzette.

Di rilievo anche il caratteristico centro storico: uno dei motivi per cui Apricale è stato premiato dal Touring Club Italiano con la prestigiosa Bandiera Arancione. Gli appassionati di arte, inoltre, troveranno particolarmente interessante il Castello della Lucertola, sede di frequenti mostre, eventi culturali e rappresentazioni teatrali.

C’è poi un altro paesino che si contraddistingue per il fascino medievale ed è situato sempre a poca distanza dalla capitale della canzone italiana. Dolceacqua prende il nome dal gorgogliante torrente che lo attraversa ed è talmente grazioso da essere stato dipinto da un artista come Monet. Oltre a percorrere i tipici vicoletti, visitiamo il Castello Doria e sediamoci al tavolino di un bar per assaggiare il Rossese, vino tipico del posto.

Infine, merita menzione speciale il borgo di Bussana Vecchia, che dista dalla più nota Sanremo solo di 8 chilometri. Ciò che lo rende attraente è la sua storia così particolare, che oscilla tra passato e futuro. Era fine Ottocento quando un violento terremoto distrusse il paese, ma questa calamità non ha ostacolato la sua rinascita. Diversi artisti, pittori e artigiani decisero di trasferirsi proprio in questa zona, riabilitando le case dismesse e ricostruendo gradualmente il borgo.

Passeggiando per le vie del paese si ha dunque la sensazione di camminare lungo un museo a cielo aperto, costellato di piccole botteghe. Il panorama circostante incornicia perfettamente il borgo, rendendolo ancora più affascinante. Non c’è solo il Festival a Sanremo, quindi, ma anche questi deliziosi borghi da non perdere!