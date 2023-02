3 sbagli con il fornetto elettrico che aumentano i costi in bolletta e ti fanno spendere di più

Hai posizionato sul tuo piano cucina un pratico fornetto elettrico, che usi quasi quotidianamente per la cottura dei tuoi cibi. Fai attenzione, però, a usarlo nel modo corretto: alcuni errori che puoi commettere in modo del tutto inconsapevole possono far alzare i tuoi consumi in bolletta.

Hai comprato un pratico fornetto elettrico, magari perché il tuo forno a incasso ha accusato malfunzionamenti. Ora ti ritrovi a utilizzarlo molto spesso e ti sembra molto comodo e poco dispendioso. Pensi ai consumi in bolletta e che il tuo fornetto possa essere una soluzione ai recenti aumenti del gas. In realtà, tre errori inconsapevoli che puoi commettere quando lo adoperi possono aumentare i consumi elettrici. Vediamo quali sono. Attenzione perché così si abbassa il gas ma sale la luce!

Tra i 3 sbagli con il fornetto c’è quello di cuocere una pietanza per volta

Il primo sbaglio che puoi commettere con il fornetto è quello di utilizzarlo per cuocere una pietanza per volta. Ad esempio, la domenica, lo usi per la cottura di una teglia di lasagne fino alla fine del tempo. Poi lo riaccendi per infornare un pollo con patate e così via. Il singolo utilizzo fa salire le cifre che dovrai pagare in bolletta.

Conviene maggiormente, quindi, suddividere i costi su più pietanze infornate allo stesso momento. Pianificare la cottura massimizza l’uso del fornetto, abbassa i costi dell’energia e ti fa anche risparmiare tempo.

Aprire lo sportello in cottura

Il secondo errore è un gesto davvero automatico e comune a molte persone. Si tratta di aprire lo sportello del fornetto durante la cottura, per controllare, in questo modo, lo stato dei cibi. Eseguire questo gesto meccanico, però, abbassa la temperatura interna al piccolo elettrodomestico. In questo modo, ogni volta che lo sportello si richiude, il fornetto consuma picchi elevati di energia per ripristinare la temperatura.

È bene, quindi, aprire lo sportello esclusivamente al momento del termine della cottura. Attenzione, però, a questo ultimo punto.

Attendere la fine del tempo

Ti abbiamo appena detto che è sbagliato aprire lo sportello del fornetto in cottura e di aspettare la fine del processo. Ossia quando l’elettrodomestico si spegne. Attenzione! Un fornetto riesce a mantenere la temperatura in modo costante anche poco dopo lo spegnimento.

Per cui, se aspetti la fine precisa del tempo per spegnere il fornetto spendi di più. Spegnilo alcuni minuti prima. La cottura dei cibi andrà a buon fine senza ulteriori consumi. Ecco dunque 3 sbagli con il fornetto molto comuni. Conoscerli ed evitarli ti aiuterà a risparmiare.