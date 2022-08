Quanto fastidio ci ha dato in queste settimane il caldo opprimente dell’anticiclone. Nemmeno durante la notte ci ha dato tregua, costringendoci a utilizzare climatizzatori e ventilatori. Con tassi di umidità degni della Thailandia, eravamo fuori e dentro dalle docce. Per cercare di combattere quel fastidiosissimo senso di appiccicaticcio causato proprio dal sudore. Nella speranza che le temperature possano quantomeno tornare alla loro media, cerchiamo di analizzare un problema tipicamente femminile del periodo. Proprio quel sudore, che mentre colpisce gli uomini nella zona della barba, se la prende con le donne attorno al petto. Cercheremo dei sistemi alternativi al classico borotalco in polvere, che però per svariati motivi non tutte amano. Ricordando che l’uso eccessivo di alcune bevande potrebbe favorire proprio un sudore copioso.

Attenzione alla proliferazione dei batteri

Dando per scontato, come sostengono gli esperti e i medici, che farebbe bene sudare per espellere le tossine, il ristagno in certi punti sarebbe invece pericoloso. Ci riferiamo proprio al sudore che si potrebbe accumulare sotto il reggipetto tra le fascette. Qui, se non interveniamo in tempo, l’acidità di questa sostanza potrebbe provocare delle fastidiose irritazioni, ma anche delle eruzioni cutanee. Che, sommate proprio al fastidio generale del caldo, del sudore dell’umidità, potrebbero farci arrabbiare.

Borotalco e altri 5 rimedi combatterebbero il sudore sotto il petto

Proprio parlando di reggipetto, e soprattutto di taglie forti, diventa a questo punto fondamentale anche la scelta del materiale giusto. Dato che la scelta è ormai ampia e che i tessuti tenderebbero a essere più sintetici, darebbero anche più fastidio. Attenzione, a un rimedio che arriva direttamente dalla cucina e che viene utilizzato in molti paesi del Mondo: l’amido di mais. Sarebbe infatti uno dei sistemi naturali migliori per assorbire umidità e sudore. Così, come in profumeria e su Internet, potrebbe sembrare strano, ma ci sarebbe la possibilità di acquistare proprio dei deodoranti per i problemi di sudore sotto il petto. Facendo però molta attenzione ai loro eventuali contenuti, che potrebbero mettere in pericolo la salute del petto stesso.

Assorbenti dedicati e olio di Argan

Borotalco e altri 5 rimedi, tra cui un olio molto amato dalle donne, quello di Argan, sarebbe in grado di profumare, ma anche di prevenire le infezioni. Infine, come molti uomini utilizzano i para-ascelle per evitare gli aloni di sudore nelle camicie, ne esistono in commercio anche per il reggipetto. Soprattutto per quelle donne che lavorano parecchie ore in ufficio o a contatto col pubblico e non vorrebbero vestirsi sempre di nero per coprire le chiazze di sudore.

