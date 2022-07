Se non abbiamo la fortuna di avere la piscina, l’occasione buona per rinfrescarsi è la doccia. Stando ovviamente attenti a non consumare troppa acqua, sia per l’ambiente che per la bolletta, con queste giornate caldissime verrebbe da starci sempre dentro. E, cosa che capita altrettanto spesso, è di ritrovarci con le ascelle che puzzano, praticamente qualche minuto dopo aver fatto la doccia. Cosa che ci fa imbufalire, soprattutto se dobbiamo andare da qualche parte e dobbiamo lavarci nuovamente. Proprio, in questo articolo, andremo a vedere i motivi per i quali accade ciò, ricordando anche cibi e bevande che potrebbero farci puzzare.

Perché puzzano subito dopo esserci lavati

Se le ascelle puzzano ecco qualche suggerimento utile e qualche segreto per combattere i cattivi odori. Spiegare tecnicamente perché le nostre ascelle puzzano anche dopo la doccia sarebbe abbastanza complicato. Semplicemente per una serie di termini medici, non facilmente comprensibili, a meno di non essere del settore. Ma, per cercare di spiegarlo in poche parole, l’effetto “puzza di ascella” anche subito dopo la doccia dipenderebbe dalla flora batterica. Questa, si troverebbe infatti in difficoltà, andando letteralmente in decomposizione nelle parti della pelle in prossimità proprio delle ascelle. Ovviamente, 1 dei segreti per evitare che le ascelle puzzino è quello di mantenerle depilate. Senza contare che, in queste caldissime giornate estive, potrebbe fare la differenza anche ciò che indossiamo, subito dopo la doccia. Più il tessuto è leggero e di qualità e meno sarebbero le probabilità di sudare e puzzare di conseguenza.

Se le ascelle puzzano subito dopo la doccia questi 4 consigli per combattere il sudore maleodorante

1 di sistemi che vanno maggiormente in voga adesso e in questo periodo dell’anno è quello di utilizzare l’allume di potassio sotto le ascelle. Lo vediamo spesso sui banchi dei mercati settimanali e rionali e potrebbe essere un sistema naturale per assorbire i cattivi odori. Attenzione che uno dei piccoli errori che potremmo fare tutti è pensare che la doccia fredda combatta anche i cattivi odori. Ma, se da un lato ci porta beneficio abbassando la temperatura corporea, dall’altro provocherebbe uno shock termico. Con l’immediata conseguenza che le ascelle potrebbero puzzare immediatamente dopo aver lasciato il box doccia.

