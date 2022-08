Deliziosa e genuina, la passata di pomodoro fatta in casa è davvero una ricchezza. Chi ha la fortuna di poterla preparare con i pomodori appena raccolti avrà un condimento speciale e ricco di gusto. Si crea, così, un piccolo tesoretto da poter conservare e usare tutto l’anno. L’estate, poi, è il periodo ideale per realizzare passate, confetture e marmellata grazie alla bontà dei prodotti di stagione. D’altronde, sarà difficile resistere, ad esempio, alla marmellata senza zucchero della nonna. Una vera goduria per il palato che sta spopolando proprio nelle ultime settimane.

Passata: una bontà senza tempo

Invasare la salsa di pomodoro fa parte di quelle tradizioni di un tempo che in molte zone d’Italia si tramandano ancora oggi, di generazione in generazione. Per fare un tuffo nel passato e preparare una passata buona come quella della nonna ci sarebbero diversi trucchetti da conoscere. In particolare, questa sera vedremo i 5 trucchi per una passata di pomodoro semplicemente perfetta. Si parte dalla scelta dei pomodori e si arriva alla pulizia dei barattoli. Questi piccoli consigli pratici ci faranno realizzare una passata degna dei grandi chef. Inoltre, il procedimento è semplice e non c’è bisogno di particolari doti culinarie.

Dunque, ecco i 5 trucchi per una passata di pomodoro semplicemente perfetta

Partiamo con un concetto fondamentale: per una buona passata i pomodori da scegliere possono essere tanti. Ciò che conta, però, è che siano rigorosamente i più freschi (praticamente appena raccolti) e non danneggiati. Tutti lavano i pomodori prima di consumarli, tuttavia, sarebbe meglio lasciarli in ammollo con un po’ di bicarbonato. Poi, sciacquarli e tagliarli a spicchi ed eliminare i semi.

Durante la cottura mescolare ogni 4-5 minuti per far appassire i pomodori.

Una volta cotti, i pomodori andranno messi in un passaverdura. Il terzo trucchetto è analizzare la densità del sugo ottenuto. Se il sugo è troppo liquido bisognerà filtrare con un colino per eliminare l’acqua in eccesso. Altrimenti, si dovranno far cuocere i pomodori ancora un po’.

Quando vengono riempiti i barattoli sarà necessario lasciare circa 3 centimetri liberi a partire dalla chiusura del vasetto.

Infine, bisognerà capovolgere i vasetti a testa in giù e farli bollire per 5 minuti in questa posizione. In questo modo si creerà il sottovuoto.

Consiglio extra

Come sterilizzare i barattoli? Per sanificare i barattoli in vetro servirà prendere una pentola abbastanza capiente. Poi, mettere i barattoli e avvolgerli in un canovaccio per fissarli bene ed evitare che si spostino. Versare dell’acqua fredda e mettere sul fuoco. Far bollire per qualche minuto. Poi, una volta raffreddati, i barattoli andranno fatti sgocciolare alla perfezione.

Lettura consigliata