Bonus salute 2023: tutte le agevolazioni previste e come usufruirne 

È previsto un bonus salute 2023 con un elenco di agevolazioni, ma ecco in cosa consiste e come usufruire di questo prezioso aiuto per risparmiare un po’ di soldi sul bilancio familiare.

Se si incontra una persona e si scambiano due chiacchiere, una frase che sicuramente uscirà è “l’importante è la salute”. Certo, se c’è la salute tutto il resto si può fare, ma mantenersi in salute può essere un po’ costoso a volte.

Lo sanno bene le famiglie che hanno a che fare regolarmente con spese che riguardano visite o acquisti necessari. Il Governo, però, ha stabilito un bonus salute 2023 con una serie di agevolazioni previste. È molto importante informarsi su questo per riuscire a risparmiare qualcosa su spese che sono praticamente obbligatorie.

Gli incentivi previsti riguardano sia i problemi legati alla sfera fisica che alla sfera psicologica. Alcune agevolazioni sono già ben definite, altre ancora in fase di lavorazione.

Bonus salute 2023: tutte le agevolazioni previste

Sappiamo bene che ogni anno si può recuperare qualcosa dalle visite mediche, gli esami di laboratorio e l’acquisto di farmaci. Tuttavia, per il 2023 l’Agenzia delle Entrate ha previsto un aiuto anche per:

mascherine chirurgiche ffp2 e fp3;

tamponi rapidi autodiagnostici;

tamponi Covid effettuati in laboratorio o in farmacia.

Altre novità sono le seguenti:

medicazioni per fratture: gesso, garze, stampelle, sedia a rotelle;

apparecchi di ortopedia: come, ad esempio, le scarpe ortopediche;

arti artificiali;

protesi dentarie;

apparecchi oculistici ed acustici.

Ricordiamo che il bonus è previsto per le lenti a contatto e per gli occhiali da vista e rimane, dal 2022, il bonus psicologo con un importo che passa da 600 a 1.500 euro.

Ci sono agevolazioni per l’assistenza ai disabili, esenzioni dal ticket per alcune visite e un bonus latte artificiale di 400 euro per le neomamme.

Come usufruirne

Le spese previste per la salute psicologica e fisica per sé e per i familiari, come si è sempre fatto, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi per il 19% dall’IRPEF.

Ci sono alcuni bonus che consistono nell’erogazione di un voucher, come nel caso degli occhiali in cui si prevede una somma di 50 euro da aggiungere poi alla detrazione spese. Oppure, come abbiamo accennato, anche per il bonus psicologo si ha una somma a disposizione.

Tuttavia, per il voucher occhiali, bonus psicologo, per l’esenzione ticket e per il bonus latte artificiale ci sono dei requisiti da rispettare per poterlo avere. Dipende dall’ISEE dichiarato dal nucleo familiare in gran parte. Poi, servono certificazioni e, in alcuni casi, vengono considerati altri parametri, come l’età, la condizione sociale e condizioni di salute.