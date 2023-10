L’euro non riesce a confermarsi e crolla contro il dollaro che balza dopo i dati sull’inflazione

Sembrava quasi che l’euro fosse riuscito a riprendersi contro il dollaro allontanandosi dalla parità, quando il dato sull’inflazione lo ha affossato con un ribasso dello 0,83% in una sola seduta. Quindi, l’euro non riesce a confermarsi creando, le probabilità a favore sono elevate, le condizioni per una nuova accelerazione ribassista. Prima di affrontare l’analisi grafica, però, diamo qualche dettaglio in più sui dati che hanno portato al rafforzamento del dollaro.

Il dollaro statunitense ha accelerato al rialzo dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo degli Stati Uniti che hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse più alti più a lungo.

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,4% a settembre, mantenendo il tasso annuale al 3,7%, lo stesso di agosto, mentre gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento dello 0,3% sul mese e del 3,6% su base annua.

Tanto è bastato per un forte scossone sui mercati valutari.

L’euro non riesce a confermarsi e crolla contro il dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 13 ottobre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0535, in ribasso dello 0,83% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,71% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e, dopo il recente ribasso, potrebbe andare incontro a una forte accelerazione che potrebbe spingere le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura.

Per una ripresa del rialzo i primi indizi potrebbero arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,0644. La conferma, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 1,0819.

Time frame settimanale

La settimana scorsa, che ha interrotto una serie di undici settimane consecutive al ribasso, purtroppo non ha avuto seguito. A questo punto solo un immediato recupero di area 1,0815 potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Una conferma di questo scenario potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,11.

