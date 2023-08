3 Bonus da cogliere al volo da qui alla fine dell’anno ed ottenere importanti vantaggi economici

Molti Bonus offerti dallo Stato, possono ancora essere richiesti. Ecco come ottenerli e quali vantaggi economici offrono.

In un momento di difficoltà economica, specialmente tra le famiglie economicamente più svantaggiate, i vari contributi statali possono essere valido aiuto. Lo Sato offre molti aiuti economici, alcuni dei quali la maggior parte delle famiglie conosce poco o per niente e quindi non gli sfrutta. Altra idea sbagliata è che i Bonus possano essere utilizzati solamente ad inizio anno. Invece alcuni contributi economici possono essere richiesti durante tutto l’anno, se si hanno i requisiti. Tra questi ci sono i Bonus per il trasporto pubblico, quelli per la vista e quelli per la salute mentale. Ecco come funzionano questi 3 contributi statali.

Bonus trasporti 2023 per il rimborso dell’abbonamento mensile

Il Bonus trasporti permette di ottenere un rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali o nazionali. Questo aiuto consiste in una erogazione di massimo 60 euro mensili, di rimborso dell’abbonamento mensile per i mezzi pubblici. Il contributo può essere richiesto da tutte le persone fisiche che abbiano un reddito inferiore ai 20.000 euro all’anno. È valido per tutto il 2023 e puoi richiederlo entro il 31 dicembre.

Al momento della stesura dell’articolo, il sito del Governo riportava l’indicazione che non è momentaneamente possibile richiedere rimborsi per l’esaurimento della dotazione finanziaria. Tuttavia sempre sul sito del Governo, si suggeriva di fare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023.

Occhio al Bonus occhiali da vista o lenti a contatto

Tra i 3 Bonus da cogliere al volo c’è quello per la vista. Il contributo economico per occhiali da vista o lenti consente di avere uno sconto fino a 50 euro sull’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Il Bonus è valido per tutto il 2023 e puoi richiederlo entro il 31 dicembre. È valido per ogni membro della famiglia purché il nucleo familiare non abbia un ISEE superiore ai 10.000 euro annui.

Per accedere al Bonus occorre avere una prescrizione medica che attesti la necessità di correggere la tua vista. Il contributo è erogato sotto forma di voucher da presentare presso gli esercenti convenzionati. Per ottenerlo occorre presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e la registrazione sul sito dedicato tramite SPID, CIE o CNS

3 Bonus da cogliere al volo: il Bonus psicologo prorogato per le zone alluvionate

Il Bonus psicologo è un aiuto che ti permette di avere un rimborso fino a 50 euro per le spese sostenute per ogni seduta. L’importo complessivo erogabile per persona è di 1.500 euro, che tuttavia calano in base all’ISEE.

Purtroppo non tutti sono ancora in tempo per richiedere il contributo. Infatti i termini per le domande sono scaduti a metà luglio. Ma il Governo ha previsto una proroga alle famiglie residenti nelle zone alluvionate. Per queste persone c’è tempo fino al 31 agosto per inserire le domande del Bonus per la prenotazione e la conferma delle sedute effettuate.