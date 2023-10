Gli utili di Amplifon per il 2023, chi è l’Amministratore delegato e quali sono i prodotti novità

È un’azienda italiana che si occupa di applicare e commercializzare apparecchi acustici. È stata fondata nel 1950 da Algeron Charles Holland e dal 2001 è quotata alla Borsa di Milano. I risultati economici e finanziari migliorano di anno in anno.

La Amplifon è presente non solo in Italia ma in numerosi altri Paesi stranieri come Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Belgio. Nel 2012 ha acquistato 170 negozi comprese catene di media grandezza in nazioni in cui è molto difficile competere come Germania e Canada. Le acquisizioni sono continuate anche negli anni successivi portando a triplicare numero dei dipendenti e ricavi. Oggi il titolo Amplifon è uno dei più forti all’interno del Ftse Mib.

Nel 2014 l’attuale Amministratore delegato Enrico Vita entra in Amplifon come Executive Vice President e nel 2015 viene nominato Chief Operating Officer. Questi ruoli prestigiosi gli aprono le porte al ruolo più importante del quale viene investito nel 2015. Enrico Vita è uno dei manager più preparati d’Italia, laureato in ingegneria all’Università di Ancona. Classe 1969, ha iniziato la sua carriera alla Indesit quando faceva parte della Merloni Elettrodomestici e ha lavorato nella divisione industriale per 20 anni.

Crescita costante

Quando si parla del settore industriale italiano si fa spesso riferimento alle posizioni che la nostra nazione occupava negli anni Ottanta e a quelle che occupa oggi. Vengono evidenziati i passi indietro e le cose che sono andate storte. Quasi mai viene messo l’accento sulle tante professionalità e sui dirigenti capaci e importanti che ancora operano nel nostro stivale. Marco Vita è un esempio da questo punto di vista.

La Amplifon al 2023 registra un giro d’affari di 1,11 miliardi di euro con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre 2023 avrebbe fatturato 541,4 milioni di euro ottenendo un + 6% rispetto al 2022. Gli utili di Amplifon per il 2023 corrisponderebbero a 54,46 milioni di euro. Questi risultati sarebbero stati possibili grazie a innovazione tecnologica e prodotti sempre all’avanguardia che ogni anno l’azienda non manca di presentare nel mercato.

Gli utili di Amplifon per il 2023 con i nuovi prodotti affidabili

All’interno della gamma standard e dei prodotti ormai affermati, le ultime uscite che caratterizzeranno anche il futuro sono Signia Silk Charge&Go IX, Phonak Virto Titanium P90 e Phonak Audeo L90-R. In cosa si differenziano rispetto ai precedenti apparecchi?

Signia Silk è il più piccolo apparecchio endoauriscolare ricaricabile esistente sul mercato. Le sue caratteristiche sono discrezione comfort e qualità del suono. Il costo si aggira sui 1.300 euro. Phonak Virto Titanium è un apparecchio di ultima generazione con involucro finissimo capace di andare in profondità nel canale uditivo. È molto resistente, il suo costo si aggira sui 1.800 euro. Phonak Audeo elimina il problema batterie e si ricarica come un cellulare grazie alle batterie agli ioni di litio. Il suo costo si aggira sui 1.600 euro. Soddisfano ogni tipo di esigenza e danno conferma della capacità tutta italiana di portare novità e affidabilità in ambito industriale. Sono sicuramente cambiati tempi ed esigenze dei consumatori, ma la qualità del lavoro italiano rimane indiscutibilmente di primissimo livello. La Amplifon ne è oggi un esempio classico.