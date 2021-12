Queste crostatine sono leggere e deliziose grazie a questo frutto invernale saranno una calorosa carezza per il nostro palato

L’inverno è alle porte e con esso arriva anche il gran freddo, il vento e le piogge. La stagione ideale per stare al calduccio in cucina a preparare dolci squisiti e fragranti. Delicate e deliziose le crostatine sono un vero e proprio peccato di gola da concederci ad ogni ora. Soprattutto se preparate con ingredienti leggeri e squisiti. La stagione in corso quindi ci offre una varietà di prodotti attraverso cui possiamo giocare con la nostra fantasia.

Profumi d’inverno

Un frutto tipico di questo periodo è il pompelmo, ricco di vitamina C, possiamo includerlo con facilità nelle nostre ricette. Un’idea sfiziosa con questo frutto in cucina, è quella di realizzare delle gustose crostatine alla crema di pompelmo. Andiamo dunque a vedere gli ingredienti.

Per la pasta frolla:

200 gr di farina “00”;

30 gr di nocciole in polvere;

80 gr di zucchero a velo;

120 gr di burro;

1 uovo;

Burro e farina per gli stampi q.b.

Per la crema:

2 pompelmi rosa;

200 gr di zucchero a velo;

150 gr di burro;

4 uova;

2 albumi.

Andiamo a vedere la preparazione.

Setacciamo la farina in una scodella, e aggiungiamo le nocciole in polvere, gli 80 gr di zucchero a velo, il burro a pezzetti e l’uovo sgusciato. Impastiamo dunque il tutto, fino a formare una palla. Ricopriamo la nostra pasta con della pellicola trasparente e lasciamola riposare in frigo per 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo procedere con la preparazione della crema.

Laviamo e asciughiamo i pompelmi, quindi, dividiamoli a metà e lasciamo da parte la scorza da grattugiare. Spremiamoli e filtriamo il succo con l’aiuto di un colino.

In un tegame, sbollentiamo la scorza dei pompelmi per qualche minuto. Togliamola dal fuoco e teniamola da parte.

A questo punto, quindi, possiamo versare il succo di pompelmo filtrato in un tegame, in cui andiamo ad unire il burro a pezzetti e la scorza grattugiata ben sgocciolata. Portiamo il tutto a bollore, mescolando di tanto in tanto.

Togliamo il nostro composto dal fuoco, e uniamo uno alla volta le uova, sbattendo con la frusta, spostiamo il tutto sul fuoco e lasciamo addensare.

Quando la crema si sarà addensata, possiamo toglierla dal fuoco e metterla da parte.

Andiamo a guarnire e a decorare

Togliamo la pasta dal frigo e tiriamola con un mattarello fino ad uno spessore di circa 3 mm.

Con l’aiuto di una tazza, ritagliamo 6 dischi e rivestiamo gli stampini imburrati e infarinati.

Bucherelliamo il fondo dei nostri dischi con una forchetta, quindi ricopriamo con carta da forno e legumi secchi e cuociamo in forno a 180° per 10 minuti.

Togliamo la carta e i legumi e riempiamo le nostre crostatine con la crema al pompelmo.

In una ciotola, dunque, montiamo gli albumi con lo zucchero a velo rimasto per creare delle meringhe.

Con una sac à poche mettiamo un ciuffo di meringa su ogni crostatina.

Riportiamo le nostre crostatine in forno e cuociamole a 160° per 8-10 minuti.

Queste crostatine sono leggere e deliziose grazie a questo frutto invernale saranno una calorosa carezza per il nostro palato, ottime anche a colazione.