In questo report il nostro Ufficio Studi ha posto il suo focus su un titolo azionario in bilico tra un profondo ribasso e la ripartenza al rialzo. Per questo motivo è stato analizzato sia il time frame giornaliero che quello settimanale. Di questo, però, ci occuperemo nelle prossime sezioni.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni GEL risultano essere sempre sopravvalutate rispetto sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili (PE) secondo il quale le azioni GEL sono sottovalutate del 40% rispetto alla media del settore di riferimento.

Primo di concludere facciamo notare una cosa che potrebbe essere molto importante per gli investitori che non amano il rischio. Il titolo GEL è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente del +/- 14% a settimana. Un livello molto elevato non adatto a chi ha una bassa propensione al rischio. Inoltre nell’ultimo anno la volatilità settimanale di GEL è aumentata dall’8% al 14%.

Focus su un titolo azionario in bilico tra un profondo ribasso e la ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

GEL (MILGEL) ha chiuso la seduta del 10 dicembre in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente a 1,98 euro.

Time frame giornaliero

Per capire l’incertezza che domina nel breve termine basti pensare che il BottomHunter ha un segnale rialzista in corso, lo Swing Indicator un segnale ribassista, mentre la chiusura del 10 dicembre è stata proprio sul supporto, area 1,98 euro, fornito da una proiezione ribassista che ha come I obiettivo di prezzo area 1,58 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, sono quelli indicati in figura.

La tenuta di area 1,98 euro, invece, potrebbe favorire una ripresa della tendenza rialzista.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ancora rialzista dopo la strepitosa performance del titolo GEL nei mesi precedenti. Tuttavia, i tentativi dei ribassisti di prendere il sopravvento sono sempre più frequenti. In particolare, l’ultimo baluardo dei rialzisti passa per il supporto in area 1,81 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe scattare un’inversione ribassista anche su questo time frame.

Ovviamente, un’allerta che le cose si stanno mettendo male potrebbe arrivare da una verifica giornaliera dei livelli indicati nel precedente paragrafo.