Fai una tisana con quest’erba e ti sentirai giovane come per miracolo. Quest’infuso, come ha dimostrato un’università inglese, ha la capacità di ringiovanire letteralmente il cervello di molti anni. Bevi allora quest’infuso e il tuo cervello ringiovanirà come per miracolo

Un’insolita proprietà

L’Università del Northumbria in Inghilterra, ha finalmente dimostrato con uno studio realizzato per la prima volta al mondo, che il rosmarino ha delle proprietà davvero incredibili. Se pensavamo che l’elisir di lunga giovinezza fosse solo un racconto fiabesco, ora dobbiamo un po’ ricrederci.

L’acqua di rosmarino avrà effetti benefici per noi considerevoli. La capacità di ricordare e di memorizzare fatti o dati diventerà più efficiente. Migliorerà la funzione del cervello di elaborare dati con l’attività cognitiva. E, dulcis in fundo, il nostro cervello potrebbe perfino ringiovanire per più di 10 anni.

Un bicchiere al giorno

Per ottenere questi effetti, non bisogna sottoporsi a pratiche esoteriche, né a complessi esercizi di yoga, ma semplicemente bere una tazza d’acqua di rosmarino al giorno. Le sostanze antiossidanti e il potere antinfiammatorio del rosmarino hanno degli effetti benefici sul sistema nervoso. Oltre a queste proprietà il rosmarino favorisce il buon umore e aiuta il sistema cardiovascolare.

Bevi quest’infuso e il tuo cervello ringiovanirà di molti anni. Preparazione dell’acqua di rosmarino

Occorre un cucchiaio di foglie di rosmarino e una tazza d’acqua calda, ma non bollente. Nell’acqua calda – portata prima in ebollizione e poi fatta raffreddare un po’ – si versano le foglie essiccate di rosmarino per cinque minuti. Si può zuccherare con miele o con zucchero di canna integrale, ed è pronto.

Il rosmarino possiede anche proprietà disintossicanti per il fegato e i reni. Aiuta la digestione e riduce i gonfiori. Inoltre è utile contro le malattie da raffreddamento. Si può utilizzare a questo scopo nell’acqua calda per i fumenti.

L’acqua di rosmarino è possibile acquistarla anche nelle erboristerie. L’uso delle erbe deve essere guidato da personale specializzato nel settore.