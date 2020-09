Una lozione per i tuoi capelli a base di acqua e rosmarino del tuo orto

Hai mai pensato di utilizzare il rosmarino per usi non alimentari? Siamo tutti abituati a mettere qualche rametto di questa pianta aromatica negli arrosti e nelle patate per dare ulteriore sapore. In quasi ogni casa italiana c’è infatti un vasetto o una piantina di rosmarino pronti all’uso. Oggi però i nostri Esperti di salute e benessere suggeriscono una lozione per i tuoi capelli a base di acqua e rosmarino del tuo orto o del tuo terrazzo. Incredibilmente economica, ma altrettanto efficace questa lezione irrobustirà e tonificherà i capelli!

Cosa serve e come prepararla

Per preparare una lozione per i tuoi capelli a base di acqua e rosmarino del tuo orto servono: un centinaio di aghi, oppure un paio di rametti e acqua a sufficienza. Molto semplice prepararla:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

a) facciamo bollire l’acqua in un pentolino e uniamo gli aghi di rosmarino;

b) con l’acqua che bolle, spegniamo il fuoco e copriamo;

c) facciamo riposare per circa un quarto d’ora;

d) filtriamo bene in modo che rimanga solo la lozione senza aghi e inseriamola in una bottiglia.

L’uso perfetto

Per usufruire al massimo di questa lozione, dobbiamo semplicemente passarla nei capelli dopo lo shampoo, avendo cura che di quest’ultimo non ne rimanga. Massaggiamo la lozione come se fosse un balsamo, e, dopo averla fatta penetrare nei capelli, risciacquiamo con acqua tiepida. Attenzione però che dobbiamo asciugare i capelli e non lasciarli umidi.

Salvia e rosmarino

I nostri Lettori che magari possiedono anche la salvia, oltre al rosmarino forse non sanno che, con entrambi, è possibile creare un’altra lozione portentosa. Prendiamo un pentolino d’acqua e lo mettiamo a bollire. Riempiamo una tazza grande da caffellatte con metà salvia e metà aghi di rosmarino. Li sminuzziamo bene e li mettiamo nel pentolino col fuoco ancora acceso, ma abbassandolo per circa mezz’ora. Spegniamo il gas, copriamo e lasciamo riposare per 3 ore. Filtriamo il decotto e mettiamolo in una bottiglia o in una brocca. Dopo aver fatto lo shampoo passeremo l’azione sui capelli, ma a più riprese, frizionando sempre bene e sciacquando con acqua fredda a ripetizione. Si tratta del modo migliore per riattivare la circolazione del cuoio capelluto e limitare la perdita dei capelli in modo naturale!

Approfondimento: https://www.proiezionidiborsa.it/6-buoni-motivi-per-cui-bisogna-usare-il-rosmarino/