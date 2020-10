MARR è società leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione commerciale. Conseguentemente, su questo titolo azionario un nuovo lockdown potrebbe avere un effetto terribile. Gli effetti si sono già visti nelle ultime quattro sedute. Basti pensare che dall’apertura del 12 ottobre il titolo è arrivato a perdere fino all 15%. Un andamento che ha fatto crollare le quotazioni che avevano recuperato i livelli di febbraio 2020.

Nonostante tutto, però, secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%. Se, invece, si considerano i metodi di valutazione basati sui multipli di mercato, MARR risulta essere sopravvalutato.

Tra gli aspetti che fanno guardare con ottimismo al futuro c’è la situazione finanziaria che è buona con un indice di liquidità di breve e lungo periodo superiore a 1.

Su questo titolo azionario un nuovo lockdown potrebbe avere un effetto terribile: fin dove potrebbe scendere secondo l’analisi grafica?

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 15 ottobre a quota 12,82€ in ribasso del 4,33% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Come scrivevamo in precedenza, le ultime quattro sedute sono state tremende tanto da far perdere fino al 15% rispetto ai livelli di inizio settimana. L’unico aspetto positivo della situazione attuale è che le quotazioni si stanno avvicinando al III obiettivo di prezzo in area 12,3 euro dove potremmo quantomeno assistere a un rimbalzo delle quotazioni.

Una ripresa immediata, invece, passerebbe per il pronto recupero di area 13,26 euro in chiusura di seduta.

Time frame settimanale

Una settimana così non si vedeva da febbraio/marzo 2020 quando il lockdown imponeva la sua dura legge. Al momento la situazione non è ancora del tutto compromessa, ma è fondamentale che non ci sia una chiusura settimanale inferiore a 12,56 euro. In questo caso le quotazioni potrebbero scendere fino al III obiettivo di prezzo in area 7,34 euro.

Qualora, invece, la settimana dovesse chiudere sopra 13,42 euro i rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso.

