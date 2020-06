La vacanza sognata da mesi, le aspettative di un viaggio sono rimasti chiusi nel cassetto, cancellati dal lockdown?

Il coronavirus ci ha messi di fronte ad un mondo che non ci aspettavamo, frustrando i nostri bisogni e modificando le nostre necessità.

Ma oggi, con la graduale riapertura alla vita, la necessità di ripartire va tutelata e le mancanze subite rimborsate. Vediamo quindi come farci rimborsare voli e vacanze cancellati.

Il diritto di recesso per “impossibilità della prestazione.”

La giurisprudenza interpreta i divieti normativi in riferimento alla limitazione dei movimenti per il Covid-19 come un’effettiva impossibilità sopravvenuta.

Questo orientamento rende possibile accedere al rimborso dell’intera somma versata vantando un vero e proprio diritto di recesso per “impossibilità della prestazione”.

Con il termine “prestazione” si intendono le vacanze o i voli cancellati, non goduti o programmati nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020.

E allora come farci rimborsare voli e vacanze cancellati?

Basta ricordarsi di presentare la richiesta di rimborso insieme al titolo di viaggio entro 30 giorni dalla data della partenza.

Si otterrà il rimborso dell’intera somma versata oppure un voucher dello stesso importo da spendere entro un anno dalla data di emissione.

Voucher sì o Voucher No? questo il dilemma!

Il volo cancellato era per la laurea della figlia, ma la sessione di laurea si è svolta online?

E se adesso non avessimo più modo di partire per una vacanza?

In molti casi può non essere più necessario per il consumatore intraprendere quel determinato viaggio o godersi quel determinato soggiorno.

Qualsiasi sia la motivazione, l’Antitrust impone agli operatori di far scegliere al cliente se ottenere il rimborso della somma oppure il voucher.

Piena libertà, quindi, di riprendere in mano l’organizzazione della nostra vita, dei nostri spostamenti, delle vacanze o dei nostri viaggi post-lockdown.

Il diritto al rimborso è una necessità che a seguito del coronavirus è applicabile in molti campi.

Infatti sono stati disposti rimborsi anche per i lavoratori particolarmente danneggiati, a questo proposito qui come ottenere il bonus di 600 Euro dall’Inps.

In generale queste tutele sono da considerarsi un aiuto concreto per ripartire, per riprenderci ciò che un triste episodio della nostra storia contemporanea aveva congelato nelle nostre vite.