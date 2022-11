Bellissime le scarpe da abbinare ai pantaloni a zampa per delle gambe più lunghe e slanciate

Nell’armadio di ognuno di noi dovrebbe esserci almeno un paio di pantaloni a zampa. Tra i vari capi d’abbigliamento, infatti, questi sarebbero in assoluto i più utili per sfinare il nostro fisico, in particolare le gambe. Anni fa erano molto di moda, mentre col tempo hanno perso un po’ di quel clamore che avevano acquisito. Negli ultimi tempi, invece, sono ritornati prepotentemente alla ribalta, e tutti li desiderano. I pantaloni a zampa, jeans compresi, stanno bene generalmente su chiunque. Chi è basso, ad esempio, sembrerà più alto proprio grazie all’effetto ottico dato da questi pantaloni. Allo stesso modo, chi è alto, indossando pantaloni che terminano “a campana”, avrà delle gambe all’apparenza ancora più lunghe.

Questo capo d’abbigliamento, inoltre, aiuterà anche a nascondere i chili di troppo, grazie alla sua particolare linea. Essendo più stretti sulla coscia, e larghi verso la parte bassa della gamba, creeranno un gioco di proporzioni davvero efficace. Per questo, non enfatizzeranno neanche le cosce con qualche chilo di troppo, a differenza dei pantaloni a sigaretta, che evidenziano ogni dettaglio. Per valorizzare al meglio i pantaloni a zampa, però, bisognerà scegliere anche il modello di scarpe più adatto. Ecco i migliori in assoluto.

Bellissime le scarpe da abbinare a jeans a zampa d’elefante tra quelle con tacco e quelle più basse

Per valorizzare al meglio un paio di pantaloni bisogna saper fare gli abbinamenti più opportuni, e non parliamo solo di cinture o scarpe. Ad esempio, per esaltare la bellezza dei pantaloni bianchi dovremo optare per degli accostamenti più classici, mentre per i pantaloni a zampa potremo strafare.

Potremo, infatti, abbinarvi un paio di scarpe col tacco, preferibilmente un paio di stivali. Questi ultimi, oltre ad essere particolarmente adatti per l’inverno, faranno sembrare le nostre gambe ancora più lunghe e slanciate. Come se non bastasse, tacchi e pantaloni a zampa saranno perfetti sia per una giornata di lavoro, sia per un’uscita serale.

Tronchetto con carro armato

Scendiamo dai tacchi, per andare incontro ad un paio di scarpe decisamente più confortevole. Stiamo parlando dei tronchetti con carro armato, una scelta perfetta da abbinare con questi pantaloni.

Gli stivaletti con tacco basso, infatti, ci aiuteranno ad avere uno stile alla moda, ma senza rinunciare alla comodità. Saremo, quindi, casual ma allo stesso tempo avremo un look curato nei minimi particolari.

Le più comode in assoluto

Oltre a stivali e tronchetti, non dovremo sottovalutare la possibilità di indossare le scarpe da tennis, preferibilmente quelle con la para alta. Anche questa volta, infatti, avere un po’ di tacco sotto la scarpa ci aiuterà a completare quell’effetto di “slancio” verso l’alto già conferito dai nostri jeans. Sembrerà assurdo, infatti, eppure anche le scarpe da tennis potrebbero aiutarci a sembrare più alte, soprattutto se indossate con dei comodi scaldamuscoli.

Sono bellissime le scarpe da abbinare ai nostri pantaloni con zampa larga, e saranno anche infinitamente comode. Potremmo, quindi, scegliere quali saranno le scarpe più adatte a noi, tra quelle con tacco, gli stivaletti o quelle ancora più basse. Andremo sul sicuro con questi abbinamenti, per sembrare sempre al meglio della nostra forma.