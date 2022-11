I migliori abbinamenti invernali coi pantaloni bianchi per esser sempre eleganti

Inizia l’inverno ed è il momento anche di fare qualche cambio di stile. Sicuramente con il freddo uno dei capi che più ci troveremo ad indossare sono i pantaloni. Elegante ma comodo, questo indumento versatile arriva in tantissimi modelli, ma soprattutto in tantissimi colori. Uno dei più difficili da abbinare e portare è, però, il bianco.

Soprattutto in questa stagione, i pantaloni bianchi possono sembrare troppo sgargianti. Per questo motivo, vengono spesso lasciati nell’armadio. Questo capo, però, è davvero adatto ad ogni occasione. Scopriamo i migliori abbinamenti invernali coi pantaloni bianchi per renderli indumenti eleganti, ma anche casual.

Scegliere il tipo di pantaloni per il nostro fisico

Un fattore che vale per qualsiasi tipo di pantalone è trovare il giusto taglio. In base alla forma del nostro fisico possiamo scegliere il modello più adatto. Per esempio, se abbiamo un fisico a mela, scegliamo dei pantaloni con un elastico in vita, ma morbidi sulle gambe. Se invece abbiamo un fisico a pera, preferiamo quelli svasati o a palazzo. Chi invece ha un fisico a clessidra può indossare pantaloni skinny e a sigaretta.

Scelto il modello che più ci si addice, iniziamo a capire come abbinare un colore complesso come il bianco. Anche se questo colore sta molto bene con tutti gli altri, in inverno potremmo dover scegliere delle tonalità meno intense. Scegliamo dei pantaloni a sigaretta bianchi e indossiamo un dolcevita nero. Finiamo il look con un blazer a quadri e degli stivali con il tacco. In questo modo otterremo un perfetto outfit da ufficio o da lavoro. Anche se elegante e serio, molto comodo da portare.

I migliori abbinamenti invernali coi pantaloni bianchi per essere più giovanili

Se ci piace uno stile più giovane, uniamo i pantaloni bianchi ad un cardigan a quadri e dei mocassini. Scegliamo delle tonalità neutre per il cardigan, come per esempio il beige, il marrone, il nero o il grigio. Aggiungiamo anche una borsa in ecopelle marrone o nera, da abbinare magari alle scarpe. Un abbigliamento decisamente più giovanile e meno serio, ma altrettanto elegante e facile da portare.

Per un look più casual possiamo optare per un bel cappotto color cammello sopra ad un maglioncino bianco oppure beige. Indossiamo anche degli stivali dello stesso colore per creare un look alla moda, ma semplicissimo.

Osiamo con un corsetto nel nostro outfit

Infine, se vogliamo osare un po’ di più, possiamo inserire nel nostro outfit un corsetto. Infatti, abbinato ai pantaloni, questo indumento ci donerà un aspetto più sensuale, ma comunque elegante. Completiamo il nostro abbigliamento con un paio di scarpe con il tacco e un blazer o una giacca. Possiamo decidere di mettere un bustier, appunto un corsetto, bianco oppure nero. Non dimentichiamoci accessori dorati per terminare in bellezza.

Un consiglio per chi decide di mettere i pantaloni bianchi è sicuramente quello di evitare lingerie scure o colorate. In questo modo, non verranno intraviste a causa del sole. Preferiamo mutandine color carne o bianche, meglio senza merletti o cuciture. Inoltre controlliamo sempre che non ci siano macchie di nessun tipo, perché il bianco evidenzia molto qualsiasi tipo di alone.