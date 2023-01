Beauty blender: tutti gli usi e i segreti delle spugnette per il trucco e come pulirle

Quando ci trucchiamo per uscire in base al tempo a disposizione usiamo tanti prodotti oppure quelli essenziali. Ci aiutiamo con vari pennelli, pure con degli accessori particolari, le spugnette. Vedremo ora nel dettaglio i vari tipi e come fare per lavarle bene.

Un tempo solo i professionisti avevano a disposizione tante palette di ombretti, vari colori di fard e diversi tipi di pennelli. I truccatori, infatti, hanno sempre avuto bisogno di molti prodotti per far apparire al meglio modelle e attrici.

Ormai nelle profumerie, in negozi specializzati e anche on line sono in vendita make up e prodotti di bellezza anche a prezzi accessibili e di buona qualità.

Ciò che si usa per applicarli a volte può creare confusione. Spesso per pigrizia o meno usiamo pochi pennelli. Può capitare di aver visto le spugnette a forma di uovo. C’è chi le usa ogni giorno e chi non sa ancora come fare.

Vari tipi di spugnette per il trucco

Nei negozi possiamo vedere e acquistare le beauty blender di vare forme e colori. Messe insieme forse ci ricordano la famiglia Barbapapà dei cartoni animati. Vediamo quali sono:

spugnetta ovale o a goccia ;

; con uno o due lati piatti ;

; a clessidra.

Ognuna di queste forme potrebbe servirci per vari usi. Se non volessimo spendere molti soldi, compreremo almeno la beauty blender ovale con un lato piatto.

Beauty blender: tutti gli usi e i segreti per truccarci bene

Si può pensare che le spugnette servano solo per la base. In effetti, invece, ci possono aiutare per tutti i passaggi del trucco. Mettiamo un po’ di fondotinta in varie parti del viso. Ora bagniamo, strizziamo bene la spugnetta ovale e asciughiamola con della carta casa o carta igienica. Tamponiamo il prodotto sul viso.

Per il correttore potremmo usare la punta di quella ovale o a goccia oppure il lato piatto. La definizione sarà migliore rispetto al pennello.

Sempre con il lato piatto potremmo fare un bel contouring. Con quella a clessidra sarà più facile applicare l’illuminante oppure un blush liquido.

Strano ma vero, se vogliamo fissare il trucco con la cipria in polvere, usiamo ancora una spugnetta, sempre bagnata e strizzata. Preleviamo la cipria e picchiettiamola sul viso.

Come lavare le spugnette e mantenerle morbide

Pulire le spugnette è importante. In questo modo non mischieremo vari colori la prossima volta che ci truccheremo. Inoltre, potremmo evitare la formazione di batteri.

Immergiamo la beauty blender in una ciotola di acqua con del sapone neutro. Strizziamo più volte e asciughiamo con carta da cucina. Lasciamola su un ripiano un po’ prima di conservarla.

Se è molto sporca useremo acqua calda e metteremo prima il sapone direttamente sulla spugnetta.

Per mantenerla morbida potremmo mescolare poco sapone liquido neutro con una goccia di olio di mandorle. Massaggiamo la spugnetta e poi laviamola sotto l’acqua corrente.

In caso di allergie useremo una spugnetta senza lattice. Infine, per riconoscere una buona beauty blender, dovremmo vedere se dopo averla bagnata e strizzata prima dell’uso raddoppia di volume. In questo caso avremmo fatto un buon acquisto. Appena si crepa sostituiamola con una nuova.

Beauty blender: tutti gli usi e i segreti appena scoperti forse ci convinceranno a tenerne sempre una in casa.