Ecco svelato come usare illuminante e correttore per un viso più bello con un trucco da star

Quando la mattina ci guardiamo allo specchio può capitare di notare occhiaie e un viso spento. Per migliorare il nostro aspetto basterà seguire qualche segreto dei truccatori professionisti e usare bene correttore e illuminante. Vediamo come.

Quando dormiamo poco il viso al mattino sembra spento. Potremmo notare anche occhiaie scure sotto agli occhi. A volte sono ereditarie e altre volte dipendono dal nostro stile di vita. Guardandoci allo specchio se vogliamo ottenere un aspetto fresco e radioso abbiamo tanti prodotti. Può capitare, però, di non sapere come usarli o di metterne troppi. In questo caso avremo bisogno in particolare di un correttore e di un illuminante. Sono utili specialmente per mostrare un viso più bello e luminoso al mattino, ma la sera ci aiutano parecchio. In occasioni particolari, infatti, ci fa sentire sicure un trucco perfetto che copra imperfezioni rendendo migliore lo sguardo.

Ecco svelato come usare illuminante e correttore quando ci trucchiamo

Specialmente quando si è alle prime armi alcuni prodotti per il trucco possono essere difficili da usare bene. Prendiamo ad esempio il correttore. Ce ne sono liquidi, compatti, in polvere e anche colorati.

Per una pelle secca e una coprenza media andrebbe bene un prodotto liquido. Su pelle mista o grassa va bene un prodotto in polvere. Per quanto riguarda il colore, quello aranciato si usa su occhiaie blu, mentre il giallo su quelle tendenti al marrone. Se non abbiamo occhiaie evidenti andrà bene quello del colore della pelle.

È importante sapere che prima di stendere questo prodotto bisogna idratare il contorno occhi con una crema apposita. Prima di andare a dormire potremmo usare una crema nutriente.

Il correttore liquido si picchietta in piccole gocce dall’interno verso l’esterno, sotto l’occhio e senza andare oltre sullo zigomo. Stendiamolo bene e poi fissiamolo con un pennello e un po’ di cipria.

L’illuminante è un valido alleato. Si trova in crema, polvere e in stick. Dopo aver applicato fondotinta e correttore, individuiamo i punti strategici.

Come rendere il viso più bello e radioso con il trucco

In generale dovremmo applicare pochissimo illuminante lungo la parte superiore dello zigomo e sotto l’arcata delle sopracciglia. Aiutiamoci con un pennello o una spugnetta. Se usiamo quello liquido poi metteremo della cipria trasparente per fissarlo. Se abbiamo una carnagione mediterranea useremo un illuminante dorato, se la pelle è chiara metteremo un prodotto rosato.

Questo alleato del make up servirebbe pure per correggere delle imperfezioni. Se abbiamo un naso un po’ a patata, mettiamolo sul dorso del naso fermandoci prima della punta. Ai lati stenderemo un fondotinta un po’ più scuro della base. Occhi vicini sembreranno più distanti se mettiamo una goccia di illuminante nella parte più interna dell’occhio, vicina al naso.

Qualche consiglio

Ecco svelato come usare illuminante e correttore per migliorare il nostro aspetto.

Forse a casa siamo sprovviste però di un prodotto che dia luce al viso. Possiamo farne uno d’emergenza mescolando pochissimo ombretto perlato con un po’ di correttore.

Per mantenere bella la pelle, infine, ricordiamoci di bere acqua e mangiare sano. La sera, poi, è importante struccarci con prodotti detergenti adatti alla nostra pelle. Dopo metteremo una crema. Per rilassarci e poi svegliarci con un viso più riposato potremmo pure bere una tisana alle erbe.