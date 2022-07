Chi vive in Italia, spesso dimentica di essere per molti aspetti fortunato. Al di là del malcontento che possono sollevare determinate decisioni politiche, la recessione post pandemica e altri problemi oggettivi, il nostro Paese è ricco di posti incantevoli. Mete che per la loro bellezza riescono a far dimenticare gli affanni quotidiani.

Vero che tra il caro bollette e i contraccolpi dovuti a un sempre più ridotto potere d’acquisto, i problemi economici si fanno generalmente sentire. Specie presso i più giovani, che faticano a trovare un impiego stabile. Arrivare a fine mese riuscendo a coprire tutte le normali spese per il sostentamento quotidiano, per troppe persone, è già una specie di benedizione.

Tuttavia, se i soldi per le vacanze restano pochi, qualcosa si può fare ugualmente. Infatti, basta fare una breve ricerca online per scovare i migliori B&B economici vista mare, dove una notte di pernottamento costa meno di 50 euro.

I nostri litorali sono rinomati in tutto il Mondo e apprezzate da diversi target di turisti. A fronte di resort e appartamenti lussuosi, dotati magari di piscine a sfioro affacciate su un golfo spettacolare, le soluzioni per godersi ugualmente il mare e le città portuali sono molteplici. Basta non scegliere una destinazione precisa e intestardirsi su quella. A volte, le buone idee corrono sul filo delle offerte proposte nei migliori motori di ricerca destinati al turismo. Provare per credere.

B&B economici e con vista mare in Italia a meno di 50 euro a notte

Scartabellando le offerte di pernottamento in strutture vista mare, la prima che salta agli occhi è localizzata ad Otranto, in provincia di Lecce. Si tratta dell’appartamento Calipso e costa solo 12 euro a notte per persona. L’immobile si compone di due camere da letto, bagno con doccia, soggiorno attrezzato per altri ospiti e cucina. Può ospitare una famiglia di 6 persone e si trova a 200 metri dalla spiaggia, sulla quale si gode di una bella vista dal balcone. Gli animali domestici sono ammessi.

A Marina di Campo, nello splendido contesto dell’isola d’Elba, è possibile invece prenotare un appartamento turistico di 60 mq, per 4 persone, per sole 38 euro ciascuno. La spiaggia omonima dista solo 150 metri, ma è consigliabile visitare anche la Spiaggia Nera, resa suggestiva dai sui detriti ferrosi che rendono la sabbia color antracite. Il complesso che offre un prezzo così abbordabile si chiama Appartamenti Girasoli.

Sempre dotato di terrazzo con vista sul mare, a Bibione, in provincia di Venezia, c’è un monolocale inserito nel complesso Residence Sea. Ideale per ospitare una coppia, l’immobile è situato nel cuore della movida che ha reso celebre la riviera adriatica, tra mare, discoteche e ristoranti di pesce dove danzare fino a tarda notte. Il pernottamento qui costa solo 42 euro a persona per ogni notte.

