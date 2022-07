Più è fresco e più si scioglie prima. Si tratta del formaggio che, spesso, per le preparazioni alimentari, si gusta fuso. Per esempio, per la preparazione dei toast, ma anche per preparare, tra l’altro, gustosi e cremosi primi piatti a base di pasta come di riso.

In altre parole, il formaggio fresco si scioglie meglio e si scioglie decisamente prima rispetto al formaggio stagionato. Questo perché, rispetto a quello stagionato, il formaggio fresco presenta una maggiore percentuale di acqua. In più, per non sbagliare in cucina pure per lo scioglimento corretto del formaggio occorre adottare delle opportune tecniche. Anche al fine di evitare l’errore di passare dal formaggio fuso a quello bruciacchiato.

Vediamo allora di approfondire questo aspetto per chi, goloso di formaggio, non può fare a meno nelle ricette di questo alimento che, tra l’altro, è ricco di calcio. Quindi, è importante nell’ambito di una dieta varia, sana ed equilibrata, al netto di eventuali intolleranze.

Come sciogliere il formaggio e quale scegliere per non sbagliare in cucina

Nel dettaglio, la tecnica classica per passare dal formaggio solido a quello fuso è quella a bagnomaria. Tagliando il formaggio a cubetti per poi fondere a bagnomaria mescolando dopo aver aggiunto un po’ di panna o di latte.

Un po’ di latte, inoltre, si aggiunge pure quando si punta a fondere il formaggio a pezzetti in una padella antiaderente. Per un’operazione da effettuarsi sempre a fiamma dolce e mescolando con un cucchiaio di legno fino a raggiungere per il formaggio da utilizzare per le ricette la fusione completa.

Queste sono, infatti, le due tecniche classiche su come sciogliere il formaggio. Per chi vuole fondere il formaggio velocemente, inoltre, c’è pure la terza via che è rappresentata dal forno a microonde. Ma il processo è decisamente più delicato. In quanto i tempi di fusione devono essere calcolati al secondo altrimenti si rischia di passare poi dal formaggio fuso a quello bruciacchiato.

Come evitare che si stracci o che si solidifichi troppo presto

In più, quando si fonde il formaggio nasce pure l’esigenza che questo non solidifichi troppo presto. Allo scopo, mescolando, al formaggio fuso si può aggiungere qualche goccia di limone. In più, come sopra accennato, la fiamma per la fusione del formaggio deve essere sempre lenta e dolce. Altrimenti il formaggio poi straccia. Ovverosia, si verifica una separazione troppo veloce della parte solida rispetto a quella liquida.

