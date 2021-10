Mal di gola, naso che gocciola, testa pesante. Coi primi freddi, ecco che arrivano i fastidiosi malanni di stagione. Per sconfiggerli non bisogna per forza ricorrere subito ai farmaci. Infatti basterebbero due gocce di questo rimedio naturale per alleviare i sintomi di raffreddore e malanni di stagione. Scopriamo di cosa si tratta.

Una spezia dalle tante proprietà

Alcune piante e spezie che oggi usiamo per cucinare un tempo erano considerate veri e propri rimedi naturali. Secondo la medicina tradizionale, per esempio, c’è un ingrediente molto comune che ha proprietà antisettiche e digestive. Oppure un’erba aromatica che avrebbe un ruolo nel prevenire le malattie urinarie.

È tuttavia difficile distinguere fra i rimedi naturali davvero efficaci e le tante bufale che circolano. Eppure alcuni segreti della nonna sono confermati perfino dagli esperti. È questo il caso della cannella: l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ne sottolinea alcuni benefici per la salute.

Certo, questa spezia non va considerata come un alimento miracoloso. Ma potrebbe essere efficace per aiutare l’organismo a combattere i malanni di stagione e il raffreddore. Si può infatti sfruttare la cannella per preparare un ottimo infuso, a cui aggiungere del miele. L’alternativa è utilizzare l’olio essenziale: ecco come.

Il modo più comune di utilizzare la cannella è in cucina, soprattutto per la preparazione di dolci. Ma le sostanze benefiche presenti in questa spezia si possono anche trovare nell’olio essenziale, con una concentrazione più elevata.

L’olio essenziale di cannella si ottiene a partire dalle foglie e dai rami della pianta, grazie al processo di distillazione. Lo si può acquistare in erboristeria, oppure online. Ma come lo si usa contro il raffreddore?

La soluzione migliore è fare dei suffumigi. Basterà far bollire un litro d’acqua, poi sciogliervi due gocce d’olio essenziale di cannella. Si possono anche aggiungere chiodi di garofano e una spruzzata di succo di limone.

Dopo aver tolto la pentola dal fuoco, e aver lasciato raffreddare un pochino l’acqua, bisognerà respirare profondamente il vapore, sia col naso, che con la bocca. Per evitare che i vapori benefici si disperdano, è meglio coprire la testa e la pentola con un asciugamano.

Si noterà subito che le vie respiratorie sono più libere! Attenzione, però, agli effetti collaterali. Come tutti gli oli essenziali, anche quello di cannella può causare dei problemi indesiderati. Bisogna dunque leggere attentamente le dosi e le modalità d’uso riportate sulla confezione.

