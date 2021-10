Prendersi cura della propria salute è di primaria importanza. Curare l’aspetto esteriore è indice di rispetto di sé e segno di pulizia ed equilibrio. Fa sempre piacere incontrare una donna in ordine, anche se in tuta. Un filo di trucco, capelli ben pettinati o legati in una coda, ed ecco fatto!

Curare il proprio aspetto, inoltre, ci dona più sicurezza. Sia che ci troviamo in un luogo di lavoro o camminiamo per strada, è come se avessimo meno timori e acquistassimo maggior autostima.

È risaputo che la cosmesi interessi soprattutto le donne. Eppure, non dimentichiamo che, fin da tempi antichissimi, anche gli uomini tenevano a portare capelli ben pettinati ed un corpo liscio e morbido. Negli ultimi anni le industrie cosmetiche hanno avuto una sempre maggior attenzione alle esigenze dell’uomo. In commercio si trovano, infatti, delle linee maschili di prodotti per la cura del viso e del corpo.

Ecco 5 prodotti utili che non devono mancare nel beauty case di un uomo curato

Crema viso/dopobarba: la pelle del viso di un uomo è un po’ più spessa rispetto a quella delle donne, ma può lo stesso aver bisogno di cure particolari. La crema viso dev’essere scelta in base al tipo di pelle, che può essere grassa, secca, sensibile. Se cominciano a vedersi le prime rughe, il prodotto da applicare sarà una crema anti-age. È importante pure il post rasatura. In quel caso, si opterà per un prodotto specifico lenitivo e antirossore;

Deodorante: ce ne sono di diversi. Roll on, in crema o spray. La scelta è ampia e si trovano anche senza profumo e senza alcool, per le pelli più sensibili;

Profumo: la scelta è molto personale. Il consiglio è, comunque, di non esagerare nell’intensità della fragranza e nemmeno nella quantità. Ce ne sono di speziati, dolci, freschi e adatti a qualsiasi occasione e stile;

Crema piedi defaticante e antiodore: i piedi, forse, sono un po’ trascurati, eppure hanno bisogno di qualche attenzione. Dopo la doccia, coccoliamoli con una crema rigenerante ed idratante. In commercio se ne trovano anche di antiodore, usate soprattutto nella stagione estiva;

Crema mani idratante e protettiva: il gel igienizzante è un elemento importante. A fine giornata, però, la pelle delle mani può risultare un po’ secca. Una buona crema idratante o nutriente può senz’altro essere d’aiuto.

Per i canoni moderni di bellezza

Ecco 5 prodotti utili che non devono mancare nel beauty case di un uomo curato. In aggiunta, se si vogliono seguire canoni moderni di bellezza, abbiamo:

Shampoo colorante per capelli: ne esistono di specifici per l’uomo che vuol coprire i primi capelli bianchi. In caso di dubbi sul colore, affidarsi ad un barbiere;

Crema depilatoria/ceretta: la crema è indolore, ma il pelo ha una crescita abbastanza veloce rispetto alla ceretta. Crema e ceretta si possono acquistare ed usare a casa. Se non si è pratici, meglio affidarsi ad un centro estetico;

Prodotti per la barba: shampoo adatti, olio e spazzola sono i complementi ideali per il beauty case di un uomo curato che porta la barba.