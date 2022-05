Cosa c’è di meglio di un contorno buonissimo, semplice da preparare, sfizioso, che ci fa fare bella figura con gli ospiti e con ingredienti poco costosi? Basta un po’ di fantasia per mettere in tavola dei piatti davvero creativi, ma molto semplici da cucinare e alla portata di tutti. Oggi vogliamo illustrare una ricetta davvero semplice, con ingredienti che spesso abbiamo già in casa, e che proprio tutti possono cucinare in 10 minuti. Si tratta di una ricetta molto versatile, ideale come contorno, ma che va bene anche come spuntino o, perché no, per la colazione, se siamo tra quelli che amano la colazione salata. Si tratta del pomodoro in padella con cuore di uovo, funghi e formaggio. Vediamo subito come prepararlo.

Scegliamo un pomodoro di grandi dimensioni e tagliamolo a fette spesse

Per questa ricetta serve una sola accortezza: dobbiamo scegliere un pomodoro di grandi dimensioni. Useremo infatti le fette di pomodoro come cornice e metteremo all’interno gli altri ingredienti. Tagliamo quindi il nostro pomodoro di grandi dimensioni (ad esempio un cuore di bue) in fette spesse almeno un paio di centimetri. Con un coltello, ritagliamo l’interno della fetta, in modo da ottenere una cornice. Poi siamo pronti a preparare il resto della ricetta.

Semplicissimo pomodoro con cuore di uovo, funghi e formaggio per un contorno velocissimo che fa venire l’acquolina in bocca

Per questa ricetta ci servono: un pomodoro di grandi dimensioni, dei funghi commestibili di qualsiasi tipo, un uovo, il nostro formaggio preferito, pepe, sale e olio per friggere. Per prima cosa, oliamo una padella antiaderente e gettiamo all’interno i funghi puliti e tagliati grossolanamente in pezzi. Facciamoli cuocere a fiamma viva. Quando sono quasi cotti, aggiungiamo la polpa del pomodoro che abbiamo ritagliato dalle fette, tagliata a pezzi, e facciamo cuocere anche quella. Saliamo e pepiamo a piacere. Una volta preparati i funghi e il pomodoro, il resto è semplicissimo.

Sbattiamo l’uovo con formaggio e versiamolo all’interno della cornice di pomodoro

Ecco come preparare il semplicissimo pomodoro con cuore di uovo. Togliamo dalla padella i funghi e la polpa di pomodoro e mettiamoli da parte. Posizioniamo le cornici di pomodoro all’interno della padella. In una ciotola, sbattiamo dell’uovo con dei cubettini di formaggio. Poi aggiungiamo alla ciotola i funghi e la polpa di pomodoro preparati in precedenza. Versiamo questa mistura all’interno delle cornici di pomodoro, mantenendo la fiamma viva. Dopo qualche minuto, giriamo le cornici di pomodoro con una spatola, per assicurarci che cuociano bene. Quando l’uovo è ben cotto e comincia a formare una crosticina, serviamo il nostro pomodoro ben caldo con una spolverata di pepe.

