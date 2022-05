La bella stagione porta con sé la voglia di uscire e sfruttare gli spazi aperti della propria abitazione. Anche quando siamo in casa, la tentazione di aprire porte e finestre è tanta e non ci pensiamo due volte. Purtroppo, questo potrebbe favorire l’ingresso di ospiti indesiderati.

Zanzare e moscerini sono sicuramente tra gli insetti più fastidiosi in cui possiamo imbatterci. Nel periodo caldo si radunano in massa nel giardino, in attesa di uno spiraglio per farci visita in casa. Queste invasioni che vanno aumentando con l’innalzarsi delle temperature sono una vera piaga. Soprattutto perché non ci permettono di godere appieno degli agi di cui disponiamo.

I soliti insetticidi e veleni non sempre risolvono la situazione a nostro favore, e non sarebbero nemmeno sicuri per la salute. Per fortuna ci sono dei repellenti naturali di cui possiamo disporre. Se vogliamo realmente disfarci di questi invasori, potremmo provare con una piantina particolare a prova di insetto.

La delicatissima asperula

L’asperula odorosa è una pianta gradevole sia alla vista che all’olfatto. Appartiene alla famiglia delle Rubiacee e proviene dal continente europeo e asiatico. Anche in Italia la si può trovare, soprattutto in alcune aree della Toscana.

Questa piantina è alta dai 20 ai 30 cm e il fusto, così come le foglie, si presenta in un verde brillante. I fiori sono piccoli e profumati e vicini l’uno all’altro formano un morbido e candido cuscino. L’asperula normalmente tiene compagnia con le sue inflorescenze da maggio a giugno. Ad ogni modo, con un piccolo trucco potremmo godercela per il resto dell’estate.

Basterà mettere questa pianta perenne e profumata in casa per tenere lontano zanzare e moscerini da porte e finestre

Per sfruttare al massimo il potenziale dell’asperula contro gli insetti che infestano casa, dovremo lasciarla seccare. Per farlo dovremo innanzitutto coltivarla a dovere, offrendole le attenzioni che merita. All’inizio della fioritura, o poco prima, procederemo recidendo dei rametti con delle cesoie pulite e disinfettate.

Leghiamoli in mazzetti e facciamoli essiccare in un luogo aerato e all’ombra, prima di sistemarli vicino agli ingressi o nelle stanze. Per fortuna basterà mettere questa pianta perenne e profumata in casa per liberarsi in sicurezza degli sciami di zanzare e moscerini che ci tormentano.

Lettura consigliata

Basterà seminare questa pianta profumata dalla chioma dorata per allontanare le mosche dal giardino con un efficace repellente naturale