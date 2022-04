Il giardinaggio può rivelarsi un’attività parecchio piacevole, con cui occupare buona parte della giornata. Chi possiede un giardino o vuole riempire allegramente balconi e davanzali, ha davvero una lista infinita di piante tra cui scegliere. Ma non tutte le specie si assomigliano: ciascuna presenta tonalità e forme differenti e alcune avrebbero addirittura particolari proprietà.

L’esemplare di oggi, oltre che riempire di colori l’esterno della casa, contribuirà a risolvere uno sgradevole problema tipico dell’estate. Infatti, è un repellente naturale questa pianta facile da gestire che gli insetti come le zanzare odiano. Vediamo di quale si tratta e come coltivarla nel migliore dei modi.

Splendida e facile da coltivare

La pianta alla quale facciamo riferimento è la meravigliosa Lantana camara. Tra le circa 150 specie del genere, questa sarebbe la più diffusa. Ha origine nelle zone tropicali e sub tropicali del Mondo, ma cresce bene anche nelle aree dal clima temperato.

È perfetta per la messa a dimora in giardini piccoli, ma si adatta bene anche alla coltura in vaso. La Lantana andrebbe posizionata in luoghi soleggiati e predilige le calde temperature estive. Con un po’ di protezione, comunque, dovrebbe tollerare anche il clima invernale.

È molto versatile, ma per massimizzare la fioritura si consiglia di interrarla in un suolo soffice e organico. Occupiamoci regolarmente delle innaffiature, soprattutto in estate. Il concime, specifico per piante da fiore, è da somministrare ogni due settimane, dalla fase vegetativa sino al termine dell’estate. Ricordiamoci che la Lantana andrebbe potata periodicamente, essendo piuttosto invasiva, ed eventualmente rinvasata in primavera.

È un repellente naturale questa pianta dai colori caldi e avvolgenti da coltivare in balcone o giardino per difendersi e allontanare le zanzare

Questa piantina ornamentale è una delle scelte migliori che potremmo fare per dare un tocco di vivacità al giardino. Con le giuste cure potremmo vederla sbocciare dalla tarda primavera con strabilianti fiori spesso rossi e gialli. Ma la sorpresa più grande sarà ammirare le infiorescenze cambiare colore col passare dei giorni. Non è raro, infatti, vedere sulla stessa pianta fiori con petali di tonalità multiple.

Le foglie della Lantana emanano un odore forte e pungente, soprattutto quando sfregate. L’aroma, insieme alle sostanze repellenti contenute nelle parti verdi, contribuirebbe a tenere alla larga le zanzare.

Moltiplicazione

Per propagare questa pianta e ottenere nuovi esemplari, potremmo procedere per seme o per talea. Il secondo metodo è più semplice e ha maggiori probabilità di successo, soprattutto se eseguito in estate.

Dovremo solo recidere e interrare alcuni rami di circa 15 cm in uno strato di torba e sabbia. Conserviamoli in una zona ombreggiata, finché non metteranno le prime radici. A quel punto trasferiremo tutto in vasi e vedremo crescere le future piantine in un luogo fresco e illuminato.

