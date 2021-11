Sono in tanti a dormire la notte imbottiti come se stessero andando sulla neve. Per non parlare di quelle tremende tute in pile di 2 taglie più grandi, che utilizziamo a volte per stare in casa in relax. Se mai dovesse bussare qualcuno alla porta, sarebbe una vera tragedia aprire. Ma il freddo è tanto e trovare quel tepore è l’unico pensiero per i più freddolosi. La paura di ritrovarsi i piedi e le mani come un ghiacciolo, gli spifferi che arrivano quando meno te l’aspetti, ci spingono a infagottarci.

Se da un lato troviamo riparo dal freddo, dall’altro il nostro livello di presentabilità e comodità sotto le coperte potrebbe vacillare. Perché anche se non ci vede nessuno, bisognerebbe mantenere un look più chic, mantenendo comodità e il giusto calore.

Se quando usciamo, possiamo indossare questo indumento geniale ed estremamente comodo, per dormire e in casa potremo scegliere questo intimo straordinario.

Basta con il solito pigiamone inguardabile ecco un elegante completo avvolgente e caldo per l’inverno

Non è detto che felpe e maglioni giganteschi possano proteggerci dal freddo nel modo giusto. Perché non importa lo spessore del tessuto, ma la qualità e il materiale che scegliamo. Se inoltre l’abbigliamento non è ingombrante, avremo più libertà di movimento, sul divano e sotto le coperte.

In questo momento sta spopolando un outfit casalingo da non sottovalutare, dunque, basta con il solito pigiamone inguardabile, ecco un elegante completo avvolgente e caldo per l’inverno.

Si tratta di un pigiama molto venduto, anche online, di due pezzi, ovvero maglia e calzamaglia aderente. Il materiale termico dell’outfit è in micropile di poliestere spandex.

Trattiene il calore corporeo ed è traspirante. Assorbe il sudore, è molto resistente, ma anche sottile e morbido al tatto, confortevole e non punge.

Esistono, poi, diversi modelli sia da donna che da uomo con altri tipi di materiali, anche più leggeri, per i meno freddolosi. Oltre ad essere perfetti per stare in casa e per dormire, sono adatti per andare sulla neve o fare sport all’aperto, mettendo sopra abbigliamento tecnico. I prezzi sono del tutto accessibili e variano a seconda del completo che scegliamo.

Dormire con eleganza

Se preferiamo qualcosa di meno estremo, potremo anche scegliere pigiami più sofisticati, leggeri e alla moda, mantenendo un certo comfort. Sono realizzati da vari marchi ed i costi non sono eccessivi, sia da uomo che da donna. Alcuni sono in seta o raso, altri in caldo cotone. Possiamo scegliere un pantalone classico o cropped e camicia, con o senza bottoni, sopra una giacca con cerniera in tessuto più pesante, da indossare fuori dalle coperte.