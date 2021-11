Quest’oggi vogliamo proporre ai Lettori di ProiezionidiBorsa una gustosissima variante di gnocchi, un primo piatto morbido e saporito amato da molti.

Infatti, non solo di patate, zucca o ricotta, questi coloratissimi gnocchi sono un’irresistibile esplosione di gusto e vitamine.

Stiamo per vedere come preparare gli spätzle, anche noti come gnocchetti tirolesi. Preparati principalmente con acqua, uova e farina, sono dei piccoli gnocchi dalla strana forma allungata, irregolare e un po’ grumosa.

Gli spätzle sono un tipico piatto bavarese che, nel corso degli anni, ha trovato grande riscontro anche in Austria, Svizzera, Ungheria e Trentino Alto Adige. In Germania, e all’estero in generale, solitamente si mangiano al posto del pane, per accompagnare importanti piatti a base di carne, come la selvaggina in umido. Da noi, invece, con gli opportuni condimenti, gli spätzle vengono più considerati un primo piatto. Soprattutto la versione con gli spinaci, i cosiddetti spinatspätzle. Proprio quella di cui andremo a parlare breve. Andiamo quindi a vedere come prepararli!

Ingredienti

250 gr di spinaci lessati;

200 gr di farina;

100 gr di acqua;

2 uova;

sale q.b.

Procedimento

Frullare molto finemente gli spinaci fino ad ottenere una crema;

unirvi le uova, l’acqua e la farina e mescolare per bene. Dovremo avere un composto colloso;

far riposare l’impasto per 10–15 minuti;

nel frattempo, mettere sul fuoco una pentola di acqua a bollire;

munirsi dello strumento apposito per gli spätzle , il cosiddetto Spätzlehobel. Va bene anche lo schiacciapatate o la classica grattugia a fori larghi;

una volta che l’acqua ha raggiunto il bollore, salarla e farci cadere dentro l’impasto dandogli la forma tipica utilizzando uno dei suddetti arnesi;

non appena i nostri gnocchetti riaffiorano in superficie, prelevarli con una schiumarola e scolarli bene.

E così, non solo di patate, zucca o ricotta, questi coloratissimi gnocchi sono un’esplosione di gusto e vitamine. Vista l’importante e considerevole presenza degli spinaci gli spaetzle contengono infatti buone quantità di varie vitamine e altri nutrienti come ferro, calcio, magnesio, zinco e potassio.

Alcune idee di condimento per gustarli al meglio

Li possiamo gustare in tutta semplicità conditi con burro fuso e salvia, oppure con olio e formaggio, tipo Parmigiano. Più calorico, ma decisamente più succulento e cremoso, il tipico sughetto a base di panna a cui aggiungere listarelle di speck fatte prima rosolare in una padella antiaderente, cubetti di prosciutto cotto o pancetta, ma anche funghi, e via discorrendo. Ancor più rustica e dal sapore deciso la fonduta di formaggi.

Come spesso accade in cucina, le varianti possibili sono comunque infinite. Nessuno infatti ci vieta di condire i gnocchetti verdi con la classica salsa al pomodoro. Per quanto invece riguarda l’impasto base, possiamo utilizzare anche altri tipi di verdura verde, come bietole ed erbette.

Un ultimo consiglio pratico

Possiamo preparare una gran quantità di spätzle e conservarli in freezer negli appositi sacchetti. Quando ne avremo voglia, basterà buttarli nell’acqua bollente salata ancora surgelati.

