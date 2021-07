Il 2 luglio l’INPS ha pubblicato il bando per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione delle borse di studio “Visitinps Fellowship”.

Vediamo di cosa si tratta ed entriamo nel merito di queste borse di studio INPS per un valore di 4.000 euro per questi candidati.

La finalità dei progetti di ricerca

In sintesi occorre realizzare dei progetti di ricerca che analizzino e valutino l’impatto di alcune politiche pubbliche. Ossia quelle tese a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

Tali lavori di ricerca saranno svolti presso l’INPS e si utilizzeranno le banche dati che l’Ente metterà a disposizione.

Quanto invece alle aree e agli argomenti di interesse scientifico su cui i lavori saranno incentrati, troviamo: mercato del lavoro, previdenza, demografia. E poi ammortizzatori sociali, misure di sostegno alla famiglia e politiche di genere. Infine, l’area imprese e produttività.

Requisiti di partecipazione a queste borse di studio INPS

Potranno partecipare alla procedura di selezione i giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri, appartenenti a Università o centri di ricerca riconosciuti.

Inoltre devono possedere un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all’estero. Oppure essere in procinto di conseguirlo e che abbiano ultimato gli esami e/o le attività didattiche nel medesimo corso di dottorato o del titolo equivalente.

Il ricercatore che avanza domanda di partecipazione ha competenze economiche e/o statistiche. Inoltre potrà avvalersi anche di un collaboratore di ricerca o di un team multidisciplinare di ricercatori.

Il limite anagrafico è fissato all’età massima di 35 anni. Infine, in merito ai casi di incompatibilità alla partecipazione al bando troviamo anzitutto i dipendenti dell’Ente. Poi coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità (fino al 2° grado) con i soggetti precisati in dettaglio all’art. 1 del bando.

Durata e importo delle borse di studio INPS

L’art. 3 specifica che la borsa di studio ha durata di 1 anno a decorrere dalla data di inizio dell’attività di ricerca. I 12 mesi di ricerca potranno essere continuativi o frazionati.

L’importo della borsa di studio (omincomprensivo) è pari a 4.000 euro, e verrà erogato in 3 tranches di pari importo. Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta inoltre un rimborso spese documentate in misura non superiore a 2mila euro. Anch’essa viene erogata in 3 tranches.

Infine, il numero delle borse di studio sarà stabilito sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie al momento dell’assegnazione.

Tutti gli interessati al bando devono presentare domanda di partecipazione usando lo schema allegato alla lettera A del bando.

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 2 agosto all’indirizzo di posta elettronica: domandevisitinps@inps.it.

In allegato alla domanda, il candidato inoltrerà (in pdf) la copia del suo documento d’identità e il progetto di ricerca. Ancora, il suo cv comprensivo di relazione sulla produzione scientifica e i nominativi, i cv e le generalità di eventuali collaboratori del suo team di ricerca.

