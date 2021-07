L’estate è la stagione del mare, del sole e naturalmente anche dei cocktail. Stare sdraiati su una sdraio con un ottimo cocktail in mano a godersi la giornata di mare è una piccola grande fonte di gioia. Se non è possibile recarsi al mare, si può provare a riprodurre questa giornata tipo, magari nel terrazzo di casa propria. Non ci sarà il mare, ma se ci sono sdraio e cocktail è comunque piacevole.

Vediamo, quindi, come preparare il cocktail dell’estate con il frutto della passione, per un’esplosione di gusto.

Ingredienti

½ frutto della passione;

¾ di succo di un lime;

1,5 cl di sciroppo di zucchero;

5 cl di vodka.

Procedimento

Anche i meno esperti possono cimentarsi nella preparazione di questo cocktail dell’estate con il frutto della passione. Peraltro, non serve grande attrezzatura da bar per poterlo realizzare. Lo shaker necessario per shakerare il cocktail può eventualmente essere sostituito da un barattolo capiente con il coperchio.

Svuotare mezzo frutto della passione e inserire la polpa nello shaker. Aggiungere anche il succo di lime spremuto, lo sciroppo di zucchero e la vodka. Riempire lo shaker col ghiaccio e shakerare per almeno 30 secondi. Dopodiché, versare il contenuto in un tumbler basso, facendolo passare attraverso un colino. In questo modo i semini del frutto non finiranno nel cocktail. Aggiungere abbondante ghiaccio al bicchiere. Per guarnire il nostro cocktail dell’estate con il frutto della passione, è sufficiente un ciuffetto di menta e una rondella di lime.

La versione analcolica

Chiaramente questo cocktail è realizzabile anche in una buonissima versione analcolica. È sufficiente sostituire la vodka liscia con un succo di mango, con le stesse dosi, e il gioco è fatto. Il risultato sarà altrettanto gradevole e fresco, ma in una versione adatta a tutti. Sia per i bambini che per coloro che non amano le bevande alcoliche.

Ecco, quindi, il cocktail dell’estate con il frutto della passione, per un’esplosione di gusto. Godersi una giornata in terrazzo o in giardino sarà un po’ come trovarsi su di una spiaggia tropicale.

