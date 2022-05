Bastano una matita e un ombretto nude da usare così per uno sguardo allungato come non mai

Le tendenze moda parlano chiaro. Questo è senza alcun dubbio l’anno del “cat eyes”, ovvero “occhi da gatta”. Basta aprire una rivista di moda o un social a caso per notare come tutte, ma proprio tutte, abbiamo degli strepitosi occhi allungati.

Se da un lato spesso a intervenire è Madre Natura, dall’altro tanto possiamo fare con il fidato amico make up. Non solo eye liner applicati ad arte ma anche ciglia lunghissime, spesso frutto di laminazioni o dell’applicazione di ciglia finte, molto in voga quest’anno.

Anche in questo caso, soprattutto se non abbiamo molta manualità e la genetica non è stata particolarmente generosa con noi la soluzione c’è. Esistono sul mercato tantissimi mascara dalla formulazione e dagli scovolini fatti ad hoc per un effetto allungante e volumizzante.

Il bello è che, senza grandi capacità e prodotti costosi, basta una matita e un ombretto nude per un effetto finale da passerella.

Attenzione al benessere del contorno occhi

Prima di scoprire come utilizzare nel modo giusto il make up per un effetto “wow”, ci teniamo a ricordare poche e semplici regole da conoscere.

Per mantenere una buona base di partenza, infatti, è fondamentale prestare attenzione al benessere di una zona tanto delicata come quella del contorno occhi.

Una pelle splendente è spesso il risultato innanzitutto di un sano e corretto stile di vita privo di stravizi. Ribadiamo anche qui l’importanza dell’idratazione, di una alimentazione adeguata e dell’utilizzo dei prodotti giusti.

Per quanto riguarda il contorno occhi nello specifico, già dai 25 anni possiamo iniziare a utilizzare delle creme apposite. Per l’applicazione possiamo ricorrere, poi, a tecniche particolari che possono potenziarne l’effetto, favorendo il buon assorbimento dei principi attivi.

Oltre ad avere queste accortezze possiamo, come accennato, fare un vero e proprio “miracolo” con l’aiuto di pochi semplici prodotti trucco.

Bastano una matita e un ombretto nude da usare così per uno sguardo allungato come non mai

Procuriamoci un ombretto nude o, in base ai gusti, marrone chiaro e una matita nera. Sfumiamo l’ombretto su tutta la palpebra e anche nella rima inferiore.

Sempre sulla rima inferiore, applichiamo la matita nera e sfumiamo con un pennellino. Applichiamo ora la matita nera anche sulla rima superiore creando una codina finale.

Sfumiamo la linea creata con la matita allungando verso l’esterno senza esagerare. Per evitare linee nette, poi, interveniamo di nuovo con l’ombretto nude o marrone e sfumiamo leggermente il tratto sia sopra che sotto.

Applichiamo un punto luce all’interno dell’occhio con un ombretto beige o champagne. Se vogliamo rendere il tutto ancora più intenso, ripassiamo con dell’ombretto nero su rima inferiore e superiore.

Concludiamo il tutto con una bella passata di mascara nero.

