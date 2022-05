Con l’arrivo delle temperature torride mangiare un dolce freddo è un ottimo modo per smorzare il caldo afoso e per non rinunciare al gusto.

Tantissime sono le ricette di torte fredde da portare in tavola nel periodo estivo, a partire dal classico tiramisù, delizioso e fresco anche nella sua variante al limone o con Pavesini. Altre opzioni sono i semifreddi a base di biscotti arricchiti con crema allo yogurt, al mascarpone o il classico zuccotto al gelato.

Tra questi, inoltre, come dimenticare anche le apprezzatissime cheesecake. Dolci freddi al formaggio morbido, arricchite dalla presenza di biscotti e salse golose.

Deliziosa questa cheesecake pronta in soli 8 minuti con meno di 10 euro per un dolce freddo al cucchiaio poco calorico

Quella che vogliamo proporre oggi è la ricetta di una cheesecake davvero velocissima da preparare, ma soprattutto con tutti ingredienti leggeri. Infatti la nostra torta vede come ingredienti base lo yogurt greco, amato dagli sportivi per la bassa percentuale di zuccheri, e i Weetabix, biscotti considerati light e consigliati in molte diete. Abbiamo poi il cocco in scaglie e i frutti di bosco per fare il pieno di antiossidanti.

Dunque non resta che cimentarci ai fornelli e preparare la nostra amata cheesecake al cocco e frutti di bosco.

Cheesecake cocco e frutti di bosco

Ingredienti per tortiera di 24 cm:

3 vasetti di yogurt greco;

1 confezione di Weetabix da 215 g;

150 g di cioccolato fondente;

4 cucchiai pieni di cocco rapè;

2 cucchiai di zucchero facoltativi.

Per guarnire:

1 confezione di frutti rossi.

Procedimento

In una terrina o nel boccale di un robot da cucina macinare i Weetabix. Intanto in un pentolino a bagnomaria sciogliere il cioccolato fondente. In una ciotola unire i Weetabix e il cioccolato fondente e mescolare fino ad ottenere un composto ben amalgamato. Successivamente foderare una tortiera di 24 cm con della carta oleata e versarvi all’interno l’impasto di cioccolato e Weetabix; con l’aiuto del dorso di un cucchiaio livellare la base. In un’ulteriore ciotola mescolare lo yogurt greco con il cocco rapè. Versare il composto sulla base di biscotti e cioccolato. Intanto in una padella scaldare leggermente i frutti rossi, così da creare una leggera salsina, ma in modo da lasciare interi i frutti. Versare la salsina con i frutti sulla superficie della torta e riporre in freezer per 1h e 30 minuti. Servire con una spolverata di cocco rapè, se si preferisce.

Davvero deliziosa questa cheesecake pronta in soli 8 minuti, un modo eccezionale per concludere i leggeri, ma gustosi, pranzi estivi in compagnia.

