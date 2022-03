A volte passiamo davvero troppo tempo allo specchio, al punto di riuscire a trovarci dei difetti che spesso non abbiamo.

Eppure, quanto vorremmo anche noi quell’effetto “occhi da gatta” che abbiamo visto all’attrice o all’influencer di turno.

Allora, eccoci lì, a fissare la nostra immagine riflessa e a rimuginare.

A pensare come saremmo se solo potessimo tirare un pochino di pelle qua o alzare un po’ la palpebra là.

Niente di più controproducente e autodistruttivo.

Anche perché esistono tanti modi per ottenere uno sguardo indimenticabile e un aspetto ringiovanito.

Ad esempio, per ciglia più folte in poco tempo possiamo aggiungere al mascara qualche goccia di un fantastico rimedio naturale.

Allo stesso modo possiamo sfruttare un comunissimo prodotto make up per un trucco decisamente liftante.

E a proposito di make up, con questo articolo vedremo come non serve il lifting per cambiare lo sguardo. Potrebbe bastare un sapiente uso dell’eyeliner.

Alcune buone abitudini

Ovviamente, gli stili di vita fanno spesso la differenza così come alcune buone abitudini.

Innanzitutto, la parola chiave per un aspetto luminoso e uno sguardo giovane è “idratazione”.

Adeguiamo, dunque, la nostra alimentazione senza snobbare frutta e verdura e cerchiamo di bere almeno 1 litro e mezzo d’acqua al giorno.

Utilizziamo, inoltre, dei buoni prodotti.

Non soltanto per il contorno occhi ma anche per il viso, lasciandoci consigliare in base al nostro tipo di pelle, all’età e alle esigenze.

Non sottovalutiamo, poi, il potere di un buon massaggio, non necessariamente dall’estetista.

Esistono tantissimi tutorial online, ad esempio, sul face-yoga o sulla ginnastica facciale, che possiamo praticare proprio mentre applichiamo i nostri prodotti.

Scopriamo ora, però, come possiamo fare la differenza con un unico prodotto make up: l’eyeliner.

Non serve il lifting per cambiare lo sguardo ma questi 4 modi diversi di applicare l’eyeliner

Per ottenere un super effetto lifting dovremo fare una codina non troppo spessa e molto all’insù, tendente al sopracciglio.

Contemporaneamente, facciamo anche una codina interna, concentrata solo sulla parte superiore dell’occhio.

In alternativa, possiamo fare solo una codina sottile e allungata sia verso l’esterno che all’interno tendendo al naso.

Allungare l’occhio

Dovremo fare una specie di triangolo che finisce dove inizia la piega, facendo una codina interna che si concentra sia sulla parte superiore che inferiore.

Occhio tondo

Ci concentriamo sulla parte centrale dell’occhio, dando una forma leggermente bombata alla linea e continuiamo fino a riempire di colore tutto il perimetro dell’occhio.

Lo sguardo sarà letteralmente incorniciato.

Facciamo pratica davanti allo specchio per scoprire tutte le potenzialità di questo unico oggetto make up.